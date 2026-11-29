Ο Δεκέμβριος είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες μήνες για το σινεμά , καθώς οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται μεγάλες παραγωγές, ταινίες δημιουργών με ξεχωριστή κινηματογραφική ταυτότητα και έργα που συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον ενόψει της οσκαρικής περιόδου.

Από την επιστροφή του Πολ Ατρείδη στο «Dune: Part Three» και τη νέα υπερπαραγωγή της Marvel «Avengers: Doomsday» μέχρι το σκοτεινό «Werwulf» του Ρόμπερτ Έγκερς και την πολυσυζητημένη ερμηνεία της Τζούλιαν Μουρ στο «The Debut», ο τελευταίος μήνας του χρόνου προσφέρει επιλογές για διαφορετικά κινηματογραφικά γούστα.

Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες ξεχωρίζουν επίσης η επιστροφή του Μπραντ Μπερντ στο animation, ένα ντοκιμαντέρ της Άβα ΝτουΒερνέι για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, καθώς και η νέα ταινία του Μάικ Λι, την οποία ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι η τελευταία της καριέρας του.

Ακολουθούν 12 ταινίες που ξεχωρίζουν από το κινηματογραφικό πρόγραμμα του Δεκεμβρίου:

1. «Dune: Part Three»

Η τρίτη ταινία της επικής επιστημονικής φαντασίας του Ντενί Βιλνέβ ολοκληρώνει την κινηματογραφική τριλογία που βασίζεται στο σύμπαν του Φρανκ Χέρμπερτ. Αυτή τη φορά, η ιστορία αντλεί από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του 1969 και επιστρέφει στον πλανήτη Αράκις, 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει στον ρόλο του Πολ Ατρείδη, ο οποίος από επαναστάτης πολεμιστής έχει πλέον μετατραπεί στον πανίσχυρο αυτοκράτορα του γνωστού σύμπαντος. Στο καστ προστίθεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ επιστρέφουν οι Ζεντάγια, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τζέισον Μομόα, Φλόρενς Πιου, Τζος Μπρόλιν και Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο Βιλνέβ έχει περιγράψει την επιστροφή των ίδιων χαρακτήρων ως μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, καθώς η ψυχολογία τους και η αντίληψή τους για την πραγματικότητα έχουν αλλάξει. Ο Πολ, όπως εξηγεί, προσπαθεί να ξεφύγει από τον κύκλο βίας που ο ίδιος δημιούργησε.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει διεθνώς στις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου.

2. «Avengers: Doomsday»

Η Marvel επιστρέφει με μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές της, συγκεντρώνοντας χαρακτήρες από διαφορετικές περιόδους και κινηματογραφικά σύμπαντα του franchise.

Ο Κρις Έβανς επιστρέφει ως Captain America και ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, ενώ στην ιστορία συμμετέχουν επίσης οι Fantastic Four και οι X-Men. Η μεγάλη έκπληξη είναι η επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά ως ο κακός Doctor Doom, μετά την εμβληματική παρουσία του ως Iron Man.

Στη σκηνοθεσία επιστρέφουν οι Τζο και Άντονι Ρούσο, οι δημιουργοί του «Avengers: Endgame», της ταινίας που παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του κινηματογράφου.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η ταινία θα καταφέρει να συνδυάσει όλους αυτούς τους χαρακτήρες σε μια συνεκτική ιστορία ή αν η πληθώρα των προσώπων θα αποδειχθεί υπερβολική.

Η διεθνής κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου.

3. «The Debut»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ επιστρέφει στη σκηνοθεσία με μια κωμωδία που έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις και ενδέχεται να χαρίσει στην Τζούλιαν Μουρ μια ακόμη σημαντική διάκριση.

Η Μουρ υποδύεται μια συνεσταλμένη νοικοκυρά από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία αισθάνεται ότι ο σύζυγος και τα παιδιά της την θεωρούν δεδομένη. Αναζητώντας ένα νέο ενδιαφέρον στη ζωή της, αποφασίζει να συμμετάσχει σε μια τοπική θεατρική ομάδα που ανεβάζει μιούζικαλ.

Όταν ο σκηνοθέτης της παράστασης, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Τζιαμάτι, τη βοηθά να εκφράσει τα συναισθήματά της, η αλλαγή που ακολουθεί είναι εκρηκτική, παράξενη και ξεκαρδιστική.

Ο Άιζενμπεργκ έχει γράψει όλα τα τραγούδια της ταινίας, ενώ οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα απολαυστική κωμωδία και μια εντυπωσιακή ερμηνεία από τη Μουρ.

Η ταινία κυκλοφορεί στις ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου, στον Καναδά στις 18 Δεκεμβρίου, στην Ιρλανδία στις 8 Ιανουαρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Ιανουαρίου.

4. «Ray Gunn»

Ο Μπραντ Μπερντ, δημιουργός των «The Incredibles» και «Ratatouille», παρουσιάζει μια ταινία κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας που σχεδίαζε από τη δεκαετία του 1990.

Το «Ray Gunn» είναι ένα αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου που διαδραματίζεται στη φουτουριστική πόλη Metropia. Ιπτάμενα αυτοκίνητα και πυραυλικά σακίδια αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, όμως η αισθητική και οι διάλογοι παραπέμπουν στις σκληρές αστυνομικές ιστορίες των δεκαετιών του 1930 και του 1940.

Ο Σαμ Ρόκγουελ δανείζει τη φωνή του στον Ρέιμοντ Γκαν, τον τελευταίο ανθρώπινο ιδιωτικό ντετέκτιβ της πόλης. Ο Τομ Γουέιτς υποδύεται τον μονόφθαλμο εξωγήινο συνεργάτη του, ενώ η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μια λαμπερή ποπ σταρ που εμπλέκεται σε μια εγκληματική συνωμοσία.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ θα γίνει διαθέσιμη παγκοσμίως στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.

5. «14th»

Η Άβα ΝτουΒερνέι επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ που εξετάζει την 14η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία αφορά την ιθαγένεια και τα πολιτικά δικαιώματα.

Η τροπολογία διαμορφώθηκε το 1868, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το καθεστώς των πρώην σκλάβων. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την ερμηνεία της παραμένουν έντονες μέχρι σήμερα.

Το «14th» λειτουργεί ως συνέχεια του «13th», της προηγούμενης ταινίας της ΝτουΒερνέι που είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2017.

Η νέα ταινία παρουσιάζεται ως μια επίκαιρη ιστορική αναδρομή, με έμφαση στις πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αμερικανική δημοκρατία.

Θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο Netflix στις 4 Δεκεμβρίου.

6. «Artificial»

Ο Λούκα Γκουαντανίνο σκηνοθετεί μια προκλητική κωμωδία-δράμα με θέμα την OpenAI και τη διαμάχη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από την Amazon MGM Studios, ωστόσο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα την κυκλοφορήσει, μετά την επένδυσή της στην OpenAI. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη χρονική συγκυρία της απόφασης.

Ο Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον συνιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ενώ ο Γιούρα Μπορίσοφ ενσαρκώνει τον επιστήμονα Ίλια Σουτσκέβερ, ο οποίος πιστεύει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σώσει τον κόσμο.

Ο Μαρκ Ράιλανς εμφανίζεται ως ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», και ο Άικ Μπάρινχολτζ υποδύεται τον Ίλον Μασκ.

Η ταινία θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη και, κατ’ επέκταση, το μέλλον της ανθρωπότητας, εξετάζοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στον ιδεαλισμό και το επιχειρηματικό συμφέρον, αλλά και ανάμεσα στην ασφάλεια και την απερίσκεπτη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ και στον Καναδά στις 25 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 22 Ιανουαρίου.

7. «Werwulf»

Ο Ρόμπερτ Έγκερς επιστρέφει με μια σκοτεινή ταινία τρόμου που διαδραματίζεται στην Ευρώπη του 14ου αιώνα.

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον υποδύεται έναν αγρότη που μεταμορφώνεται σε πλάσμα με γούνα και κυνόδοντες όταν εμφανίζεται η πανσέληνος. Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ ενσαρκώνει τη σύζυγό του, ενώ ο Γουίλεμ Νταφόε υποδύεται έναν εμμονικό κυνηγό που βρίσκεται στα ίχνη του.

Μετά το «Nosferatu», ο Έγκερς επιχειρεί να δημιουργήσει μια ακόμη πιο σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία, τοποθετώντας την ιστορία σε ένα βαρύ, λασπωμένο και ομιχλώδες τοπίο.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μετά την προηγούμενη ταινία του ήθελε να γράψει την πιο τρομακτική ιστορία που μπορούσε, αν και δεν είναι βέβαιος ότι το κατάφερε. Σε κάθε περίπτωση, χαρακτήρισε το σενάριο του «Werwulf» το πιο σκοτεινό που έχει γράψει.

Η ταινία κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και στον Καναδά στις 25 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία την 1η Ιανουαρίου.

8. «Tender Loving Care»

Ο Μάικ Λι, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του βρετανικού κινηματογράφου, επιστρέφει με μια κωμωδία-δράμα που ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία ταινία της καριέρας του.

Στα 83 του χρόνια, ο σκηνοθέτης εξακολουθεί να εξερευνά τις καθημερινές δυσκολίες της εργατικής και μεσαίας τάξης, συνδυάζοντας το χιούμορ με τη συγκίνηση και την κοινωνική παρατήρηση.

Στο «Tender Loving Care» πρωταγωνιστούν η Άλις Μπέιλι Τζόνσον και η Κέιτ Ο’Φλιν ως Ρόζι και Έιμι, δύο φίλες γύρω στα 30 που συγκατοικούν στο δυτικό Λονδίνο. Εργάζονται ως κοινωνικές λειτουργοί και προσπαθούν να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους, ακόμη και όταν έρχονται αντιμέτωπες με δύσκολες και συχνά εχθρικές καταστάσεις.

Η ζωή τους, ωστόσο, δοκιμάζεται όταν καλούνται να διαχειριστούν μια περίπτωση άνοιας μέσα στην οικογένεια.

Η ταινία κυκλοφορεί στις ΗΠΑ στις 4 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στις 12 Φεβρουαρίου.

9. «Behemoth!»

Ο Τόνι Γκίλροϊ, δημιουργός του «Michael Clayton» και της σειράς «Andor», σκηνοθετεί ένα τραγικωμικό πορτρέτο ενός μουσικού που προσπαθεί να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο γεμάτο προσωπικές συγκρούσεις.

Ο Πέδρο Πασκάλ υποδύεται τον Άλεξ, έναν ταλαντούχο τσελίστα που έχει εμφανιστεί σε σημαντικές ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφει στο Λος Άντζελες, την πόλη όπου μεγάλωσε, για να εργαστεί στη μουσική επένδυση κινηματογραφικών ταινιών.

Ο Πασκάλ χρειάστηκε να μάθει τσέλο από την αρχή για τις ανάγκες του ρόλου.

Η προσωπική ζωή του Άλεξ, ωστόσο, αποδεικνύεται πιο περίπλοκη από τις ταινίες για τις οποίες γράφει μουσική. Έρχεται αντιμέτωπος με τον resentful αδελφό του, τον οποίο υποδύεται ο Γουίλ Άρνετ, την ετοιμοθάνατη μητέρα του, την πρώην σύντροφό του που τον παρακολουθεί και μια άλλη γυναίκα από το παρελθόν του, την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει.

Πέρα από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, κεντρικό ρόλο στην ταινία έχει η μουσική. Ο Γκίλροϊ συνεργάστηκε με εννέα συνθέτες, οι οποίοι εμφανίζονται στους τίτλους ως Behemoth! Collective, δημιουργώντας ένα έργο στο οποίο εικόνα και ήχος αποτελούν αδιαχώριστα στοιχεία.

Η ταινία κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ιρλανδία.

10. «Rose»

Η Σάντρα Χούλερ πρωταγωνιστεί σε ένα ιστορικό δράμα που εξετάζει την ταυτότητα, την κοινωνική θέση και τη θέση της γυναίκας σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.

Στην ταινία του Μάρκους Σλάιντσερ, η ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που μεταμφιέζεται σε άνδρα, έχοντας πολεμήσει στον Τριακονταετή Πόλεμο. Μετά το τέλος του πολέμου, διεκδικεί ένα αγρόκτημα στη Γερμανία που ανήκε σε έναν συμπολεμιστή της, ο οποίος σκοτώθηκε.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια αυστηρά ασπρόμαυρη κινηματογραφική αισθητική, με την πρωταγωνίστρια να προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητά της κρυφή από τους καχύποπτους κατοίκους του χωριού.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Φεβρουαρίου.

11. «Clarissa»

Το μυθιστόρημα «Mrs Dalloway» της Βιρτζίνια Γουλφ, που εκδόθηκε το 1925, μεταφέρεται στη σύγχρονη Νιγηρία μέσα από την ταινία των Άρι και Τσούκο Εσίρι.

Η Σόφι Οκόνεντο υποδύεται την Κλαρίσα, μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας του Λάγος, η οποία ετοιμάζεται να διοργανώσει ένα πάρτι στο κομψό σπίτι της. Παρότι φαίνεται ευτυχισμένη και ικανοποιημένη, το μυαλό της επιστρέφει σε ένα καλοκαίρι πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν ερωτευμένη με έναν νεαρό ποιητή.

Ο Ντέιβιντ Ογιελόουο υποδύεται τον ποιητή σε μεγαλύτερη ηλικία, ο οποίος εμφανίζεται ξανά στη ζωή της και της υπενθυμίζει πόσο έχουν αλλάξει οι δρόμοι τους.

Η ταινία διατηρεί τη μελαγχολική ατμόσφαιρα του έργου της Γουλφ, ενώ μεταφέρει την ιστορία σε ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, εξετάζοντας ζητήματα ταυτότητας, ταξικών διαφορών και των συνεπειών της αποικιοκρατίας.

Η «Clarissa» κυκλοφορεί στις ΗΠΑ και στον Καναδά στις 11 Δεκεμβρίου.

12. «La Gradiva»

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μαरीन Ατλάν, «La Gradiva», ξεχωρίζει ως ένα ευαίσθητο coming-of-age δράμα για τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

Η Αντονία Μπουρέζι υποδύεται μια καθηγήτρια Λατινικών που συνοδεύει τους μαθητές της σε σχολική εκδρομή στην Πομπηία και τη Νάπολη. Οι έφηβοι πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ηθοποιοί χωρίς προηγούμενη εμπειρία, τους οποίους η σκηνοθέτιδα εντόπισε στους δρόμους και στα σχολεία του Παρισιού.

Η ιστορία ξεκινά ως μια χαλαρή σχολική εκδρομή στην Ιταλία, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε μια πιο σκοτεινή αφήγηση για την απώλεια, την εφηβική αγωνία και τις αλλαγές που συνοδεύουν την ενηλικίωση.

Η ταινία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής στις Κάννες και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές ανακαλύψεις της χρονιάς.

Το «La Gradiva» κυκλοφορεί στις ΗΠΑ στις 18 Δεκεμβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Ιανουαρίου.