Από το δημαρχείο στο Πολυτεχνείο ο Λ. Αλεξανδρίδης – Παίρνει το δίπλωμά του από το Τμήμα Χωροταξίας ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου

Αν κάτι αποδεικνύει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης είναι ότι η μάθηση δεν γνωρίζει ούτε ηλικία ούτε αξιώματα. Αύριο θα αφήσει για λίγο το δημαρχείο και θα βρεθεί στο ΑΠΘ, για να ορκιστεί και να παραλάβει το δίπλωμά του από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ο κ. Αλεξανδρίδης είναι ήδη πτυχιούχος Δομικών Έργων, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Γεωπληροφορικής. Ωστόσο, παραμονές των περασμένων αυτοδιοικητικών εκλογών, το 2021, αποφάσισε να επιστρέψει στα αμφιθέατρα, επιλέγοντας να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο τις γνώσεις του σε ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, πέρασε πρώτος στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέντε χρόνια αργότερα έφτασε στην αποφοίτηση.

Στη διάρκεια των σπουδών του συναντήθηκε με ακόμη έναν αυτοδιοικητικό, τον πρώην δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος στο οποίο φοιτούσε ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

Μπορεί οι αυτοδιοικητικές υποχρεώσεις να μην αφήνουν πολλά περιθώρια για… φοιτητική ζωή, αλλά ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου απέδειξε ότι, όταν υπάρχει διάθεση για γνώση, ο χρόνος βρίσκεται.

Β.Ζ.