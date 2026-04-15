Από το 2027 η επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus – Υπεγράφη η συμφωνία με την ΕΕ

Το «πράσινο φως» για την επιστροφή του Λονδίνου στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του Erasmus από το 2027 φέρνει συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία σήμερα, Πέμπτη (15/4).

Από τη συμφωνία αυτή αναμένεται να επωφεληθούν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ήδη από την πρώτη χρονιά της επιστροφής του, όπως ανακοίνωσε η Βρετανία.

Πρόκειται κυρίως για φοιτητές και φοιτήτριες αλλά επίσης και για πρακτικάριους σε προγράμματα κατάρτισης μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για ομάδες μαθητών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές και σε οργανισμούς που συνεργάζονται σε νέες, διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η βρετανική κυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι, το Λονδίνο κατάφερε να μειωθεί κατά 30% το ποσό που θα καταβάλει για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, ως χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα Erasmus επιτρέπει σε φοιτητές και φοιτήτριες να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνοντας υποτροφία για να καλύπτουν μέρος των εξόδων τους.