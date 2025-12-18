Από τις ΗΠΑ θα ενημερωθεί το Κρεμλίνο για τις συνομιλίες με Ουκρανία και ΕΕ

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ενημερωθεί η Ρωσία για τις συνομιλίες με το Κίεβο και την Ευρώπη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Εργαζόμαστε πράγματι για τη διευθέτηση ορισμένων επαφών με τους Αμερικανούς ομολόγους μας για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της εργασίας τους με Ευρωπαίους και Ουκρανούς» δήλωσε ο Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το TASS.

Όπως έχει γίνει γνωστό εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι της Φλόριντα αυτή την εβδομάδα για ξεχωριστές συναντήσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν με τον ειδικό απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ.