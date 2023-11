Από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου Philoxenia και Hotelia δίνουν τον ρυθμό της τουριστικής βιομηχανίας

Με σημαντική αύξηση εκθετών εγκαινιάζονται την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου οι εκθέσεις Philoxenia και Hotelia, που συγκεντρώνουν συνολικά 431 συμμετοχές από όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας και σηματοδοτούν την έναρξη μιας «γιορτής» για τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Νοεμβρίου. Παράλληλα με τις δύο εκθέσεις διοργανώνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για δεύτερη φορά η Real Estate Expo North, ενώ 10-11 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το JobFestival της Skywalker στο Σ.Κ. «Ιωάννης Βελλίδης».

Ειδικότερα, στη Philoxenia οι άμεσες συμμετοχές εκθετών είναι 211 και οι έμμεσες 90, με το σύνολο να αθροίζεται σε 301 εκθέτες στα περίπτερα 13 και 15 και την αύξηση να φτάνει σε περίπου 30% έναντι της περσινής διοργάνωσης. Συνολικά, οι χώρες των εκθετών στη Philoxenia είναι 17: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία –που είναι και η Τιμώμενη Χώρα- Τουρκία, Σερβία, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία, Πολωνία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Ιράν, Γεωργία, Ιορδανία, Λουξεμβούργο, Φιλιππίνες και Κόσοβο.

Στη δε Hotelia οι εκθέτες ανέρχονται σε 130 (περίπτερα 8, 9 και 10), με άμεση ξένη συμμετοχή από την Τουρκία και έμμεσες από 17 χώρες. Στην εν λόγω διοργάνωση η αύξηση των εκθετών είναι 22% σε σχέση με πέρυσι.

Η εγχώρια τουριστική βιομηχανία είναι παρούσα σε όλο το μήκος και το πλάτος της στις δύο διοργανώσεις. Ειδικότερα, στους εκθέτες των Philoxenia και Hotelia περιλαμβάνονται το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του τις δύο εκθέσεις), τουριστικοί προορισμοί, ξενοδοχεία, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ, HAPCO (υπό την αιγίδα των οποίων βρίσκεται η έκθεση).

Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των άμεσων συμμετοχών, με πιο σημαντικές νέες εμφανίσεις τη SKYEXPRESS, για πρώτη φορά, τη SEAJETS, τη GRECOTEL, την Easy Hotelier και 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και από δήμους από το σύνολο των τουριστικών περιοχών. Στο πλαίσιο της Philoxenia θα αναδειχθεί ιδιαίτερα και η ηπειρωτική Ελλάδα ως χειμερινός προορισμός μέσω ομαδικής συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στο περίπτερο 13 με την παρουσίαση του concept MAINLAND GREECE.

Στη Philoxenia παρουσιάζεται επίσης το Innovative Design Cluster, ο πρώτος στην Ελλάδα Συνεργατικός Σχηματισμός καινοτομίας, ο οποίος συγκροτείται από εταιρείες και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται ή ενσωματώνουν στις δραστηριότητές τους τον δημιουργικό σχεδιασμό.

Ακόμη, στο επίπεδο της καινοτομίας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τουρισμού, που έχουν δημιουργήσει οι 13 startups του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator –πρωτοβουλίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος- θα παρουσιαστούν στο περίπτερό του.

Οι εθνικές συμμετοχές της Philoxenia είναι της Τιμώμενης Χώρας, Βουλγαρίας (με απευθείας συμμετοχή του Υπουργείου Τουρισμού και επικεφαλής της αποστολής την Υπουργό Τουρισμού, κα Zaritza Dinkova και με συμμετοχές από τη Βάρνα, Μπάνσκο, Σόφια και Βέλικο Τάρνοβο), της Κύπρου, της Γεωργίας, της Σερβίας (με συμμετοχές από Βελιγράδι, Σοκομπάνια και Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας), της Τουρκίας (συμμετοχή από τον Δήμο και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης) και της Αλβανίας (συμμετοχή της περιοχής Kοrce).

Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση των δύο εκθέσεων αποτυπώνονται και στο πλήθος των ξένων εμπορικών επισκεπτών και των επιχειρηματικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η Philoxenia θα υποδεχθεί 101 μεμονωμένους ξένους εμπορικούς επισκέπτες (Hosted Buyers) από 34 χώρες, ενώ η Hotelia 13 μεμονωμένους Hosted Buyers από Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία. Επιπλέον, μία επιχειρηματική αποστολή 50 ατόμων από τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και αποστολές από τη Βουλγαρία θα επισκεφθούν τις δύο εκθέσεις. Τα προγραμματισμένα ραντεβού των hosted buyers με τους εκθέτες της Philoxenia και της Hotelia θα ξεπεράσουν τα 3.000. Επίσης, για τους Ηosted Βuyers θα πραγματοποιηθούν και δύο fam trips σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Δυτικής Μακεδονία.

Σε πόλο έλξης της Philoxenia αναμένεται να αναδειχθεί το Philoxenia Forum 2023, το οποίο στις 11 Νοεμβρίου (Περίπτερο 14), υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Marketing & Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και με Χορηγό την Fraport Greece, θα εντρυφήσει στα πλέον επίκαιρα ζητήματα του τουρισμού διεθνώς με θέμα: «Αναζητώντας την ισορροπία: υπερ-τουρισμός – κυκλική οικονομία – κλιματική αλλαγή».

Το ευρύ πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων θα ξεδιπλωθεί στα stages των περιπτέρων 13 και 14 και σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και πολλές κληρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων και δώρα από τους εκθέτες. Ειδικά, με την αφορμή της Τιμώμενης Χώρας, η Zorpidis Travel Services και η ΔΕΘ-HELEXPO κληρώνουν για τους επισκέπτες της έκθεσης ένα ταξίδι για δύο άτομα στη Σόφια.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη και Νίκου Γκάτσου το Σάββατο 11 Νοεμβρίου. Το μουσικό αφιέρωμα οργανώνουν το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, η ΔΕΘ-HELEXPO και ο Δήμος Γορτυνίας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και Χορηγούς τις εταιρείες EDIL, ΗΕΝGAZ και TILEMATIKI.

Πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων έχει και η Hotelia, όπου η μοναδικότητα και οι ιδιαιτερότητες των ελληνικών τροφίμων, καθώς και η τέχνη της παρασκευής και της παρουσίασης του καφέ φιλοτεχνούν το δημιουργικό προφίλ των ενοτήτων All About Gastronomy και All About Cafe.

Το All About Gastronomy, που διοργανώνεται με την επιμέλεια της εταιρείας Chef Stories, θα αναδείξει ιδιαίτερες γεύσεις, ιδέες και μοναδικούς συνδυασμούς προϊόντων εκθετών και βραβευμένων παραγωγών.

Το All About Cafe, που θα υλοποιηθεί με την επιμέλεια του Βαλάντη Λαμπριανίδη, WCE Certified Judge & Coffee Business Consultant της εταιρείας Valenio, είναι αφιερωμένο στην τέχνη της δημιουργίας καφέ με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition με Μέγα Χορηγό το Barista’s Gold της Νουνού και Χορηγό Μηχανολογικού Εξοπλισμού την εταιρεία Eurogat.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

«Οι φετινές εκθέσεις Philoxenia και Hotelia αποδεικνύουν ότι συνιστούν το μεγάλο γεγονός του τουριστικού κλάδου» σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει των επικείμενων εγκαινίων, προβλέποντας ένα πολύ σημαντικό τριήμερο για την πόλη. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στο Forum της Philoxenia, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να αναζητήσουμε με τους ανθρώπους του κλάδου τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στον τουρισμό, ενώ υπογράμμισε και την ειδική σχέση που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό με τη Βουλγαρία, η οποία θα είναι φέτος Τιμώμενη Χώρα στη Philoxenia.

Από τις πιο λαμπερές εκθέσεις μετά τη Γενική είναι οι Philoxenia και Hotelia, ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, σημειώνοντας πως τις επόμενες ημέρες δεν θα γιορτάζει μόνο η Έκθεση, αλλά και όλη η πόλη. «Είναι το περιφερειακό τουριστικό ραντεβού μετά το διεθνές ραντεβού των ανθρώπων του τουρισμού» τόνισε και παρουσίασε αναλυτικά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκθέσεων.

Ο τουρισμός είναι ένας ευαίσθητος κλάδος, γι’ αυτό μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις του, σημείωσε η Mariela Modeva, σύμβουλος της υπουργού Τουρισμού της Βουλγαρίας, υπογραμμίζοντας τις στενές διαχρονικά σχέσεις των δύο χωρών. Μάλιστα, η κα Modeva τόνισε πως η Βουλγαρία πέρυσι συμμετείχε στη Philoxenia για πρώτη φορά μετά την πανδημία, ενώ είναι πολύ ικανοποιημένη και από τη συμμετοχή της στην τελευταία ΔΕΘ, όπου ήταν Τιμώμενη Χώρα, και συνεχίζει.

Καινούριες διαδρομές συνεργασιών στον κλάδο θα ανοίξει η φετινή Philoxenia, τόνισε η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου, η οποία σημείωσε πως με όλους τους φορείς και με όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται η πόλη γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός. Σύμφωνα με την ίδια, η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους δεμένους, ώστε την όποια ανισορροπία εμφανιστεί να την αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε, όπως είπε, η Θεσσαλονίκη στέκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις που θα επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών και τη διαμονή των τουριστών.

Η Philoxenia έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ως θεσμός είναι επιτυχημένος και κάθε χρόνο πιο πλούσιος και ανανεωμένος, ένα σημείο συνάντησης επιχειρηματιών του τουρισμού, φορέων και ιδιωτών, μια ευκαιρία επαφών και συμφωνιών, ένα εφαλτήριο προβολής των προορισμών, αλλά και ένα πεδίο ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, κα Μαρία Καραγιάννη.

Εδώ και δεκαετίες η Philoxenia αποτελεί εργαλείο που συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος. Αναφερόμενος δε στα εκθεσιακά δρώμενα, τόνισε πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο κομμάτι των εκθέσεων και να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της πόλης.

Χαρά, τιμή και ευκαιρία είναι για την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης η συμμετοχή της στη Philoxenia, όπως ανέφερε ο ταμίας της, κ. Κωνσταντίνος Κουράκος. Χαρά γιατί είναι ένα μεγάλο γεγονός, διεθνούς ακτινοβολίας, τιμή γιατί η Ένωση συμπεριλαμβάνεται στους φορείς της διοργάνωσης και ευκαιρία γιατί έχει επαφές και κάνει συμφωνίες.

Πέρα από τα νούμερα η Philoxenia είναι μια γιορτή για την πόλη, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη και αυτή είναι η ουσία της, σημείωσε από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau (TBC), κ. Πρόδρομος Μοναστηρίδης, τονίζοντας πως η φετινή συμμετοχή του TCB είναι αναβαθμισμένη. Σημείωσε επίσης πως η Έκθεση είναι μια υποδομή απαραίτητη για τη Θεσσαλονίκη και πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αποτελεί state of the art venue.

Περισσότερες από 1.100 προεγγραφές μετρά φέτος η Real Estate Expo North έναντι 600 πέρυσι, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Τζάρος, εκπροσωπώντας τη διοργανώτρια εταιρεία. Τόνισε δε πως φέτος η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα hosted buyers, b2b συναντήσεις και φόρουμ για το real estate, ενώ φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, αναδεικνύοντας τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης στο real estate.

Στην εξέλιξη του καφέ στις μέρες μας, ενός γεωργικού προϊόντος που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, είναι αφιερωμένο το περίπτερο 12, όπως σημείωσε ο Βαλάντης Λαμπριανίδης, WCE Certified Judge & Coffee Business Consultant της εταιρείας Valenio, καλώντας το κοινό να επισκεφτεί το All About Cafe και να γευτεί τις ιδιαίτερες ποικιλίες που θα παρουσιαστούν.

Τη διαφοροποίηση που μπορεί να προσφέρει η γαστρονομία στον επισκέπτη ενός προορισμού υπογράμμισε με τη σειρά της η κα Σύλβια Κουμεντάκη της Chef Stories, σημειώνοντας πως αυτή η τάση βρίσκεται και στο επίκεντρο του All About Gastronomy.

Στο γεγονός ότι η Philoxenia είναι η μοναδική τουριστική έκθεση στην Ελλάδα στάθηκε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ενώ για τη Hotelia τόνισε πως είναι φέτος η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Επίσης, σημείωσε τη βούληση του εκθεσιακού φορέα να στηρίξει και την Real Estate Expo North, καθώς πιστεύει πως εισφέρει κάτι διαφορετικό στη Θεσσαλονίκη.

Χορηγοί των εκθέσεων Philoxenia–Hotelia είναι οι Εθνική Τράπεζα (Επίσημη Τράπεζα), Aegean (Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών), ΔΕΗ (Επίσημος Πάροχος Ενέργειας), NOVA (Επίσημος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος), Epsilon Hospitality (Official IT Partner) και Autohellas Hertz (Επίσημος Πάροχος Μετακινήσεων). Υποστηρικτές είναι ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Convention Bureau, η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου οι τρεις εκθέσεις θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00.

