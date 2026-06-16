Από την παράταξη Πέγκα η νέα προσχώρηση στην ομάδα Αγγελούδη

Ακόμη μία κοινοτική σύμβουλος εντάσσεται στην παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Πρόκειται για την Ελπίδα Ιασωνίδου, η οποία είχε εκλεγεί στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη «Θεσσαλονίκη για όλους» του Σπύρου Πέγκα.

Με επιστολή της προς την πρόεδρο της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, Ελευθερία Παπαθωμά, η κ. Ιασωνίδου γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την παράταξη του κ. Πέγκα και την απόφασή της να συνεργαστεί με τη διοικούσα δημοτική παράταξη.

«Μετά από δυόμισι χρόνια θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής διαπιστώνω ότι γίνονται διαρκώς παρεμβάσεις, μικρά και μεγάλα έργα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης μας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της.

Η κ. Ιασωνίδου αποτελεί τον έβδομο κοινοτικό σύμβουλο που προσχωρεί στην «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη». Ωστόσο, είναι η πρώτη προερχόμενη από την παράταξη του Σπύρου Πέγκα, καθώς οι έξι προηγούμενες προσχωρήσεις αφορούσαν στελέχη που είχαν εκλεγεί με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Συγκεκριμένα, είχαν προηγηθεί οι Γεώργιος Γκουρτζούνης (Β’ Δημοτική Κοινότητα), Θεόδωρος Κοτανίδης (Γ’ Δημοτική Κοινότητα), Γεωργία Ατματζίδου (Ε’ Δημοτική Κοινότητα), Ελένη Κυπαρυσσιάδου Κουκούδη (Β’ Δημοτική Κοινότητα), Αντώνης Φουρλάτος (Δ’ Δημοτική Κοινότητα) και Δημήτρης Γαρυφαλλίδης (Δ’ Δημοτική Κοινότητα).