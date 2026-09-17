Από την Παναγία Χαλκέων στην πλατεία Μακεδονομάχων μεταφέρονται οι προτομές Καραβαγγέλη και Καπετάν Βάρδα

Νέα θέση στην πλατεία Μακεδονομάχων πρόκειται να αποκτήσουν οι προτομές δύο εμβληματικών μορφών του Μακεδονικού Αγώνα, του Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη και του Γεώργιου Τσόντου, γνωστού ως Καπετάν Βάρδα. Το θέμα της μεταφοράς τους έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα.

Οι δύο προτομές βρίσκονται σήμερα σε χώρο πρασίνου κοντά στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χαλκέων, ανάμεσα στην εκκλησία και την πλατεία Αριστοτέλους. Είναι έργα της γλύπτριας Αλίκης Χατζή, φιλοτεχνημένα από λευκό μάρμαρο, την ίδια περίοδο και με κοινή τεχνοτροπία και κλίμακα, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα ενιαίο ιστορικό και αισθητικό σύνολο.

Η διαδικασία για τη μεταφορά τους ξεκίνησε έπειτα από πρόταση που κατέθεσε στις αρχές του έτους στον Δήμο Θεσσαλονίκης η Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων «Παύλος Μελάς». Η αρχική πρόταση αφορούσε την προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη. Στην πορεία, ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ζήτησαν η μετακίνηση να αφορά και τις δύο προτομές, καθώς αυτές συνδέονται ιστορικά και καλλιτεχνικά. Έτσι, στον σχεδιασμό εντάχθηκε και η προτομή του Καπετάν Βάρδα, ώστε το υφιστάμενο σύνολο να μη διασπαστεί.

Για την αλλαγή χωροθέτησης απαιτήθηκε σειρά εγκρίσεων, καθώς τόσο η υφιστάμενη όσο και η νέα θέση βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση που θα τεθεί τη Δευτέρα ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, προτείνεται να εγκριθεί η μεταφορά των προτομών από την Παναγία Χαλκέων στη νέα θέση, στην πλατεία Μακεδονομάχων. Η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη και την ευθύνη της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης.