Στην Puu-Vallila, τη γραφική γειτονιά με τα πολύχρωμα ξύλινα σπίτια των αρχών του 20ού αιώνα, λίγες στάσεις με το τραμ από το κέντρο του Ελσίνκι, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων είχαν αποφασίσει να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα από τους πυρετώδεις ρυθμούς του Slush 2026, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναντήσεις του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτών. Είχαν αφήσει για λίγο πίσω τους τις συναντήσεις με επενδυτές, τις παρουσιάσεις επιχειρηματικών σχεδίων και τις συζητήσεις για χρηματοδοτήσεις. Ήθελαν να περπατήσουν στους ήσυχους δρόμους της παλιάς εργατικής συνοικίας, να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της φινλανδικής πρωτεύουσας και, όπως μας είπαν, να αναζητήσουν λίγη έμπνευση προτού επιστρέψουν στη μεγάλη διεθνή συνάντηση της καινοτομίας.

Η εικόνα είχε τον δικό της συμβολισμό. Από τη μία, μια γειτονιά που διατηρεί την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Από την άλλη, νέοι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν τις εταιρείες του αύριο. Δύο διαφορετικοί κόσμοι στην ίδια πόλη, με κοινό στοιχείο τη δημιουργικότητα και την επιμονή. Σε μια Ευρώπη που αναζητεί τη θέση της στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό, το μήνυμα από το Ελσίνκι ήταν σαφές: οι επιχειρήσεις του μέλλοντος δεν αρκεί να γεννηθούν. Πρέπει να αποκτήσουν το μέγεθος, τα κεφάλαια και τη φιλοδοξία να ανταγωνιστούν τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους.

Τέσσερα τρισ. ευρώ και χιλιάδες επιχειρηματικές συναντήσεις

Το Slush 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Messukeskus, συγκέντρωσε περίπου 12.000 συμμετέχοντες, 5.800 startups και 3.300 επενδυτές, με περισσότερες από 25.000 επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι επενδυτικοί οργανισμοί που εκπροσωπήθηκαν διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια περίπου 4 τρισ. ευρώ. Δεν πρόκειται για χρήματα διαθέσιμα προς επένδυση στη διοργάνωση, αλλά για ένα ενδεικτικό μέγεθος της οικονομικής ισχύος των οργανισμών που συναντήθηκαν στη φινλανδική πρωτεύουσα.

Πίσω από τα εντυπωσιακά φώτα, τη μουσική και τις μεγάλες σκηνές, το Slush λειτουργεί ως ένας μηχανισμός επιχειρηματικής δικτύωσης. Ιδρυτές παρουσιάζουν τεχνολογίες, αναζητούν κεφάλαια και συνεργάτες και δοκιμάζουν τις προτάσεις τους σε ένα απαιτητικό διεθνές ακροατήριο. Οι συμφωνίες δεν κλείνονται απαραίτητα επί τόπου. Συχνά αρχίζουν μετά το συνέδριο, όταν οι γνωριμίες εξελίσσονται σε αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανταλλαγή στοιχείων και διαπραγματεύσεις.

Για τις ελληνικές startups, η δυνατότητα να συναντήσουν μέσα σε δύο ημέρες επενδυτές από διαφορετικές αγορές έχει ιδιαίτερη αξία. Επιτρέπει σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε μια σχετικά μικρή εγχώρια αγορά να διεκδικήσουν θέση στον διεθνή ανταγωνισμό. Η ουσιαστική πρόκληση είναι να μετατραπούν αυτές οι επαφές σε χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες και νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Δύο νέες γυναίκες και το ευρωπαϊκό στοίχημα

Από την κεντρική σκηνή της διοργάνωσης, η πρόεδρος Charlotte Alholm και η διευθύνουσα σύμβουλος Noora Saksa, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της σε ηλικία 25 ετών, έστειλαν ένα μήνυμα με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ήπειρος δεν πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του καταναλωτή τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού. Χρειάζεται να δημιουργήσει τις δικές της επιχειρήσεις παγκόσμιας κλίμακας.

Οι δύο επικεφαλής έθεσαν έναν μετρήσιμο, ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: έως το 2050, τουλάχιστον δύο από τις δέκα εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο να είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας. Η τοποθέτησή τους ανέδειξε την ανάγκη για τόλμη, μεγαλύτερη επενδυτική κινητοποίηση και δυνατότητα των ευρωπαϊκών startups να αναπτύσσονται χωρίς να εγκλωβίζονται στα εθνικά τους σύνορα. Το μήνυμα της ηγεσίας του Slush ήταν ουσιαστικά μια πρόσκληση προς τη νέα γενιά της Ευρώπης. Να μη μείνει θεατής των εξελίξεων, αλλά να συμβάλει στη διαμόρφωση του αύριο. Την ίδια αντίληψη αποτύπωσε και η πρωτοβουλία «20 Under 20», με νέους ηλικίας 15 έως 19 ετών που έχουν ήδη αναπτύξει τεχνολογικά εγχειρήματα. Σε μια διοργάνωση που στηρίζεται σε περίπου 1.800 εθελοντές, η εμπιστοσύνη στη νέα γενιά δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά μέρος του τρόπου λειτουργίας της.

Η μεγαλύτερη ελληνική αποστολή και το μήνυμα Παν. Καραμπίνη

Στο Ελσίνκι βρέθηκε η μεγαλύτερη έως σήμερα οργανωμένη ελληνική αποστολή στο Slush, με περίπου 180 συμμετέχοντες. Ανάμεσά τους ήταν ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτές, στελέχη εταιρειών και εκπρόσωποι του οικοσυστήματος καινοτομίας. Τον συντονισμό ανέλαβε η Endeavor Greece, με την υποστήριξη της AEGEAN και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (HDBI).

Ο Managing Director της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης, ανέδειξε στις παρεμβάσεις του στο Ελσίνκι την μεγάλη αλλαγή της διεθνούς εικόνας της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και της χώρα μας γενικότερα τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, αντιμετωπίζεται και είναι ένα από τα πλέον υποσχόμενα οικοσυστήματα της Ευρώπης και όχι μόνον. Επισήμανε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει σήμερα τη δυναμική, την εμπειρία και την ανθεκτικότητα για να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια ανανέωσης της Ευρώπης. Μεταφέροντας τις εντυπώσεις του από πρόσφατη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εξέφρασε προβληματισμό για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ταχύτητα ανταπόκρισης στις διεθνείς εξελίξεις. Όπως επισήμανε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σήμερα προκλήσεις που η Ελλάδα γνώρισε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Η εμπειρία της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την πρόοδο των τελευταίων ετών, μπορεί πλέον να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα. Η χώρα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές οικονομίες που εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική. Η Ελλάδα, έχοντας περάσει μέσα από μια βαθιά οικονομική κρίση και έχοντας αναπτύξει ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, μπορεί πλέον να αποτελέσει παράδειγμα αλλαγής και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στη δημιουργία του Panathēnea, μιας ελληνικής πρωτοβουλίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους φοιτητές. Αντί της υιοθέτησης ενός ήδη καθιερωμένου διεθνούς μοντέλου, επιλέχθηκε η ανάπτυξη μιας αυθεντικής ελληνικής προσπάθειας, που θα δώσει στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να οργανώσουν και να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η Endeavor, όπως ανέφερε, υποστηρίζει φοιτητικές ομάδες και τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

What’ s Next in Greece: Τέσσερις προτεραιότητες για την ελληνική καινοτομία

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «What’ s Next in Greece », που οργανώθηκε από το Panathēnea στο πλαίσιο του Slush 2026. Στη συζήτηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (HDBI), ο Νίκος Βογιατζής, Partner της Corallia Ventures, ο Απόστολος Τσατσούλης, Investment Manager του Helidoni Group, η Μελίνα Μάι, Principal της Big Pi Ventures, ο Θανάσης Σοφιανός, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Relevance, ο Αντώνης Λιβιεράτος, επίκουρος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Panathēnea, και η Ηλέκτρα Νιάρχου της General Catalyst. Από τη συζήτηση αναδείχθηκαν τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας:

– Οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της καινοτομίας. Η εξυγίανση και η ισχυροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δημιουργούν νέες δυνατότητες για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η αυξανόμενη συμμετοχή των τραπεζών σε επενδυτικά σχήματα, σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, των θεσμικών επενδυτών και των διεθνών funds, διαμορφώνει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον χρηματοδότησης. Το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω διεύρυνση αυτής της στήριξης, με ενεργοποίηση περισσότερων εγχώριων κεφαλαίων και συνταξιοδοτικών ταμείων, ώστε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να διεκδικήσουν ισχυρότερη διεθνή παρουσία.

– Από τις startups στις μεγάλες επιχειρήσεις του αύριο. Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί από το 2018 στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για επιχειρήσεις αρχικών σταδίων δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα: την ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών με διεθνές αποτύπωμα. Απαιτούνται μεγαλύτερα growth funds, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες δευτερογενών συναλλαγών σε συμμετοχές εταιρειών με μεγάλες αποτιμήσεις. Έτσι, κεφάλαια και εμπειρία μπορούν να επιστρέφουν στο οικοσύστημα, με επιτυχημένους επιχειρηματίες να στηρίζουν ως επενδυτές και μέντορες τη δημιουργία νέων εταιρειών.

– Πανεπιστήμια, έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο. Η Ελλάδα διαθέτει επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, με δυνατότητες διεθνούς ανταγωνισμού. Η στενότερη σύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων μπορεί να επιταχύνει τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αποτελούν παράλληλα βασικές προϋποθέσεις για τη συγκράτηση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και την επιστροφή ταλέντων από το εξωτερικό.

– Η Ελλάδα ως διεθνής κόμβος καινοτομίας και επενδύσεων. Η ανθεκτικότητα που ανέπτυξε η ελληνική οικονομία μέσα από τη βαθιά κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η γεωγραφική θέση της χώρας και η αυξανόμενη διεθνής δικτύωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τις διεθνείς συνεργασίες και την εμπειρία επιχειρηματιών που έχουν ήδη διακριθεί στις παγκόσμιες αγορές. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που δεν θα περιορίζεται στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά θα παράγει και θα εξάγει τεχνογνωσία, καινοτομία και επιχειρηματικά πρότυπα.

Endeavor Greece: Το δίκτυο και τα πρόσωπα

Η Endeavor Greece δραστηριοποιείται από το 2012 ως το πρώτο ευρωπαϊκό γραφείο του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, ο οποίος ιδρύθηκε το 1997. Αποστολή της είναι να στηρίζει επιχειρηματίες με δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, προσφέροντας πρόσβαση σε συμβούλους, επενδυτές και διεθνείς επιχειρηματικές επαφές. Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της είναι οι επιτυχημένοι ιδρυτές να επιστρέφουν στο οικοσύστημα ως μέντορες και επενδυτές. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Endeavor Greece είναι η Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Σταυρόπουλος της Threshold Ventures. Στο ΔΣ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ευτύχιος Βασιλάκης της AEGEAN, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος της Titan, ο Γιάννης Στασινόπουλος της Viohalco, ο Αλέξης Πανταζής της Hellas Direct, ο Οδυσσέας Αθανασίου CEO της Lamda Development, o Παύλος Μυλωνάς CEO της Εθνικής Τράπεζας και ο Νιλ Ρίμερ της Index Ventures. Πρόκειται για μια σύνθεση που συνδέει την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα με την τεχνολογία και τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Στο ευρύτερο δίκτυο λειτουργεί και η Endeavor Catalyst, ο επενδυτικός βραχίονας του οργανισμού. Το πέμπτο fund της συγκέντρωσε 320 εκατ. δολάρια, με δεσμεύσεις 70 εκατ. δολαρίων από 17 Έλληνες επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πρόκειται για εξέλιξη που αφορά τη γενικότερη επενδυτική δραστηριότητα της Endeavor και όχι για χρηματοδότηση ειδικά της ελληνικής αποστολής στο Slush.

Το φινλανδικό παράδειγμα και η επόμενη ημέρα

Η Φινλανδία προσφέρει ένα ενδιαφέρον παράδειγμα σύνδεσης εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας. Κατά την υποδοχή της ελληνικής αποστολής, ο υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Sakari Puisto παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2010 έχουν δημιουργηθεί στη χώρα περισσότερες από 4.000 startups, με συνολικά ετήσια έσοδα περίπου 12 δισ. ευρώ και σχεδόν 50.000 εργαζομένους.

Αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές συνεργασίας με την Ελλάδα στην ενέργεια, στην άμυνα και στις προηγμένες τεχνολογίες, με το διμερές εμπόριο να φθάνει περίπου τα 800 εκατ. ευρώ το 2025. Η προτροπή του προς τους Έλληνες επιχειρηματίες ήταν να επιστρέψουν όχι μόνο με εντυπώσεις, αλλά με συνεργάτες και επιχειρηματικές προοπτικές. Σε αυτό συμπυκνώνεται και το πραγματικό κριτήριο επιτυχίας της αποστολής: όχι πόσες κάρτες ανταλλάχθηκαν, αλλά ποιες σχέσεις θα αποκτήσουν συνέχεια. Καθώς οι αίθουσες του Messukeskus άδειασαν και οι επισκέπτες πήραν τον δρόμο της επιστροφής, η φινλανδική πρωτεύουσα ξαναβρήκε τους ρυθμούς της. Τα τραμ συνέχισαν να διασχίζουν τους δρόμους και το λιγοστό φως του Νοεμβρίου να πέφτει νωρίς πάνω στη Βαλτική. Για τις ελληνικές ομάδες, όμως, η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα: στα επόμενα μηνύματα, στις νέες συναντήσεις, στα επιχειρηματικά σχέδια που θα επανεξεταστούν και στις συνεργασίες που μπορεί να ωριμάσουν.

Στη Φινλανδία υπάρχει η λέξη «sisu», που παραπέμπει στην αντοχή και στην επιμονή μπροστά στις δυσκολίες. Ταιριάζει και στη διαδρομή μιας startup, όπου σπάνια όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Ίσως γι’ αυτό η μικρή σκηνή στην Puu-Vallila να αποτυπώνει καλύτερα από τους μεγάλους αριθμούς το νόημα της διοργάνωσης. Κάποιοι επιχειρηματίες σταματούν για λίγο, αναζητούν έμπνευση και επιστρέφουν στη δουλειά. Το ταξίδι στη Φινλανδία τελείωσε, το ταξίδι για τη δημιουργία των επιχειρήσεων του αύριο συνεχίζεται.