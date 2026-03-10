Από τα 120 στα 84 δολάρια/βαρέλι – Τι οδήγησε την απότομη πτώση του πετρελαίου

Περισσότερο από 10% μειώθηκαν την Τρίτη 10/3 οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αναμένει μια απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, μειώθηκε κατά 10,47% στα 88,60 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 11,24% στα 84,12 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι μειώσεις ήρθαν μετά από μια σύντομη άνοδο του πετρελαίου στα σχεδόν 120 δολάρια τη Δευτέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να μειώνονται τη Δευτέρα, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε σύντομα να τελειώσει. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο CBS News σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του κρίσιμου Στενού του Ορμούζ. Η κυκλοφορία μέσω του Στενού έχει διαταραχθεί σοβαρά, καθώς οι φορτωτές πετρελαίου φοβούνται επιθέσεις από το Ιράν, κρατώντας τα πλοία αγκυροβολημένα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε αργότερα τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη θα πληγεί «είκοσι φορές πιο σκληρά» εάν επιχειρήσει να σταματήσει τις ροές πετρελαίου μέσω του Πορθμού.

«Εάν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του Πορθμού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Πόλεμος με καταστροφικές συνέπειες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα έχει «καταστροφικές συνέπειες» για την αγορά.

«Ενώ έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σύμφωνα με το CNBC.

Προς το παρόν, οι αγορές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ και ότι η πλοήγηση μέσω του Πορθμού τελικά θα αποκατασταθεί, δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος του Rapidan Energy Group.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στην αγορά», δήλωσε ο ΜακΝάλι. «Το είδαμε αυτό σήμερα με την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου σε αυτό που συνηθίζαμε να αποκαλούμε λεκτική παρέμβαση από τον πρόεδρο».

Η αγορά εξακολουθεί να αγωνίζεται να επεξεργαστεί την κλίμακα της αναστάτωσης, δήλωσε ο McNally. Οι traders υπέθεταν για δεκαετίες ότι καμία χώρα δεν θα επιτρεπόταν να κλείσει το Στενό. Το γεγονός ότι συνέβη είναι «εντελώς καταστροφικό και απροσδόκητο», δήλωσε ο αναλυτής.