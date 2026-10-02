Από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη – Συναντήσεις με αλιείς και επίσκεψη στο Επταπύργιο

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους των αλιέων και επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ – Επταπύργιο.

Στις 18:45 θα συναντηθεί στην Αριστοτέλους με εκπροσώπους των παράκτιων αλιέων και των αλιέων γρι-γρι της Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο αίτημα την ουσιαστική επιδότηση του πετρελαίου, λόγω της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 11:00, με επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ – Επταπύργιο.

Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νεάπολης–Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων – Παραρτήματος Μακεδονίας–Θράκης, εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Βόρειας Ελλάδας, καθώς και εκπροσώπους της ομάδας πανεπιστημιακών και ερευνητών που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία της δημόσιας έκκλησης για το Επταπύργιο.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί σχετικά με το Γεντί Κουλέ – Επταπύργιο, τον δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.