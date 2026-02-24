Από σήμερα η ζωή αυτών των ζωδίων βελτιώνεται

Μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2026, η ζωή αρχίζει να βελτιώνεται αισθητά για τρία ζώδια. Η ανάδρομη πορεία του Δία λειτουργεί ως περίοδος επανεξέτασης: γίνεται σαφές ότι παλιές στρατηγικές και επιλογές δεν αποδίδουν πλέον και η ανάγκη για αλλαγή είναι επιτακτική. Ο Δίας, πλανήτης της επέκτασης και των ευκαιριών, συνδέεται με την ανάπτυξη και την προοπτική. Σε ανάδρομη κίνηση, η ενέργειά του στρέφεται προς τα μέσα, ευνοώντας την αυτογνωσία και τη συνειδητή αναθεώρηση στόχων. Στις 24 Φεβρουαρίου, τρία ζώδια αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε φάση ουσιαστικής μετάβασης.

Καρκίνος

Αποφασίζετε να κλείσετε οριστικά εκκρεμότητες που σας κρατούσαν πίσω. Δεν επιμένετε πλέον σε σχέδια ή καταστάσεις που σας προκαλούν συναισθηματική φθορά μόνο και μόνο από συνήθεια ή φόβο αλλαγής. Πρόκειται πιθανότατα για μια σχέση ή μια προσωπική υπόθεση που αναγνωρίζετε πλέον ως τοξική. Η επιρροή του Δία σάς βοηθά να δείτε νέες προοπτικές μπροστά σας. Στις 24 Φεβρουαρίου αξιοποιείτε την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και τη μετατρέπετε σε σταθερότητα και πρόοδο. Η απόφαση να προχωρήσετε ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστική βελτίωση.

Λέων

Εκεί που θεωρούσατε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχατε σχεδιάσει, η ανάδρομη πορεία του Δία φέρνει μια αλλαγή οπτικής. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε την προσπάθεια, χρειάζεται να αναθεωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε ένα ζήτημα. Στις 24 Φεβρουαρίου επιλέγετε την εξέλιξη αντί της παραίτησης. Μια μικρή αλλά καθοριστική μετατόπιση στη σκέψη σας μπορεί να αλλάξει συνολικά το αποτέλεσμα. Όταν αναγνωρίσετε τι πρέπει να προσαρμόσετε, αποκτάτε ξανά δυναμική και αυτοπεποίθηση.

Ιχθύες

Η περίοδος αυτή σας προσφέρει πνευματική διαύγεια. Επιβεβαιώνει ότι η διαίσθησή σας είχε βάση και σας ενθαρρύνει να εμπιστευτείτε περισσότερο την εσωτερική σας φωνή. Παράλληλα, σας δίνεται η ευκαιρία να συγχωρήσετε τον εαυτό σας για λάθη του παρελθόντος. Η διαρκής αυτοκριτική λειτουργεί ως μορφή αυτοϋπονόμευσης και τώρα είστε έτοιμοι να την αφήσετε πίσω. Αποδεσμευόμενοι από ενοχές και παλιές απογοητεύσεις, δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για θετική και ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας.

