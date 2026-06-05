Από 185 αιχμαλώτους πολέμου απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία

Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν σήμερα Παρασκευή 5/6 η Ουκρανία και η Ρωσία που αφορούσε 185 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.

«Εκατόν ογδόντα πέντε Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 185 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων επιστράφηκαν», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτούργησαν ως μεσολαβητής.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επιστρέφουν στην Ουκρανία είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων». Επέστρεψε επίσης ένας πολίτης.

«Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκείνοι που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου κρατούνταν από το 2022», δήλωσε ο ίδιος στο Χ.

Η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έγινε στις 15 Μαΐου και αφορούσε 205 ανθρώπους από κάθε στρατόπεδο.