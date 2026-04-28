Απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις προσφυγές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

Με αποφάσεις της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απέρριψε την από 9 Απριλίου 2026 προσφυγή της «Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος» και την αντίστοιχη της 8ης Απριλίου απο την παράταξη “Θεσσαλονίκη για Όλους” κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε η διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Οι απόφασεις του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δημήτρη Γαλαμάτη έχει σημερινή ημερομηνία και αναρτήθηκαν προ ολίγου στην Διαύγεια ενώ μπορούν να προσβληθούν, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε έναν μήνα.

Δείτε την απόφαση αναλυτικά

Δείτε την 2η απόφαση αναλυτικά