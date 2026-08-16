ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία των εφοριακών από τον προληπτικό έλεγχο από 17 έως και 26 Αυγούστου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ, ο κλάδος απεργεί – απέχει από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου για το διάστημα από 17/8/26 έως και 26/8/26.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερωρίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα κ.λπ., δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας (την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις !!!) αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους».

Η Ομοσπονδία καλεί τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ «να προσέλθει στον απαιτούμενο (και θεσμικά προβλεπόμενο) διάλογο για την
επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων».

FacebookTwitterLinkedinEmail