Απεργία 21ης Οκτωβρίου: Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί – Ποια τα αιτήματά τους

Με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι της 21ης Οκτωβρίου 2026 στα Προπύλαια στην Αθήνα και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, βελτιωμένες κτιριακές υποδομές, αύξηση μισθών και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

«Στις 21 Οκτωβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να έχουμε σύγχρονα, ασφαλή σχολεία, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, εκπαιδευτικούς που ζουν αξιοπρεπώς και δημόσια δωρεάν Παιδεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες όλων των παιδιών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΟΛΜΕ.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η κατάσταση στα σχολεία δεν πάει άλλο» και γίνεται αναφορά για ύπαρξη 15.000 εκπαιδευτικών κενών, ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης με τον μισθό του εκπαιδευτικού, κατηγοριοποίηση σχολείων σε Πρότυπα, Ωνάσεια, τμήματα Διεθνούς απολυτηρίου (IB) αντί για λύση στα «πραγματικά προβλήματα των σχολείων» και ενίσχυση του εξεταστικού χαρακτήρα του σχολείου μέσα από τον σχεδιασμό των αλλαγών στο Λύκειο και στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ότι συμμετέχει στην 24ωρη απεργία προκειμένου να αναδειχθούν «όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα» που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών, «μέχρι την ανατροπή των εφαρμοζόμενων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών», αναφέροντας χαρακτηριστικά τις εξής: «ανεξέλεγκτη ακρίβεια, καθηλωμένοι μισθοί, στοχοποίηση εκπαιδευτικών, πλήθος κενών που μένουν ακάλυπτα, υποβάθμιση του Ολοήμερου σχολείου και της Ειδικής Αγωγής, διόγκωση της γραφειοκρατίας, εντεινόμενος αυταρχισμός, νέο πειθαρχικό “δίκαιο”, αντιεπιστημονική και αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, σχολεία δίχως στήριξη».