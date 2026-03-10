Aπέπλευσε για Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Dragon – Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν το μεγάλο χτύπημα

Με «οφθαλμό αντί οφθαλμού» στις επιθέσεις που δέχεται σε υποδομές, απειλεί ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τις ΗΠΑ. Επίθεση από drone δέχθηκε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, το οποίο βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, με τα Εμιράτα να ανακοινώνουν ότι σταμάτησε η λειτουργία του, ενώ η Aramco έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η Βρετανία στέλνει στην Κύπρο το αντιτορπιλικό «Dragon», ενώ ο Πούτιν είχε επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν αναλαμβάνοντας ρόλο διαμεσολαβητή.

Νωρίτερα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν, για χτυπήματα άνευ προηγουμένου, αλλά παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνομιλίες με την Τεχεράνη, προσθέτοντας όμως ότι αυτό εξαρτάται από τους όρους.

Στη σκληρή γραμμή φαίνεται ότι επιμένει από την πλευρά του το Ιράν με τον επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, να κάνει λόγο για «κενές απειλές» του Τραμπ λέγοντας χαρακτηριστικά «προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ότι η Τρίτη θα είναι η πιο έντονη ημέρα των επιθέσεων.