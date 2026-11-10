Απέπλευσε από το Ηράκλειο το «Abeille Marengo»: Επανεκκινούν οι έρευνες για το καλώδιο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο « Abeille Marengo » απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης (10/11) από το λιμάνι του Ηρακλείου για λογαριασμό της Nexans, προκειμένου να συνεχίσει τις κρίσιμες υποθαλάσσιες έρευνες που θα ανοίξουν το δρόμο για την έναρξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 17:30 το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», άναψε τις μηχανές και λίγο περίπου στις 18:00 ξεκίνησε το ταξίδι.

Το «Abeille Marengo», έχει αναλάβει τις έρευνες για λογαριασμό της Nexans και θα κινηθεί προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες το καλοκαίρι του 2024, έπειτα από την ένταση που είχε προκαλέσει η τουρκική αντίδραση.

Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε τη σχετική NAVTEX. Αντίστοιχη ναυτική οδηγία εκδόθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Τουρκία να απαντά με αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία των ελληνικών Αρχών στην περιοχή.

Αυτή θα είναι η διαδρομή που θα τηρήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία του «Abeille Marengo», το ερευνητικό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, έχοντας ως αφετηρία της υποθαλάσσιας γραμμής την παράκτια περιοχή Κορακιά στο νομό Ηρακλείου. Θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, περνώντας στα ανοιχτά και νότια της Κάσου και της Καρπάθου, περιοχές που αποτελούν κομβικά σημεία για τις έρευνες βυθού.

Η διαδρομή εκτείνεται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο διασχίζοντας την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΖ, με την πορεία να καταλήγει στις ακτές της Κύπρου.

Πώς θα γίνουν οι έρευνες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έρευνες αυτές γίνονται με τη χρήση ειδικών σόναρ και μαγνητομέτρων για τη λεπτομερή χαρτογράφηση του βυθού (σε βάθη που φτάνουν έως και τα 700 μέτρα ή και περισσότερο), ώστε να καθοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το σημείο όπου θα «καθίσει» το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Μάλιστα, τα πρώτα μίλια της διαδρομής περιλαμβάνουν την βαθμονόμηση, δηλαδή θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των οργάνων βυθομέτρησης με τα οποία είναι εξοπλισμένο. Πρόκειται για μια απαραίτητη τεχνική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα σόναρ και οι αισθητήρες θα καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια το ανάγλυφο του βυθού.

Το πλοίο στη συνέχεια, θα κατευθυνθεί στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά και νότια της Κάσου. Το σημείο αυτό αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό ορόσημο των ερευνών, καθώς είναι η ζώνη στην οποία είχαν διακοπεί οι ερευνητικές εργασίες το καλοκαίρι του 2024. Εκεί θα ξεκινήσει η κανονική φάση της λεπτομερούς βυθομέτρησης και χαρτογράφησης για τη διέλευση του καλωδίου.

Τι δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός

Την πεποίθησή του ότι το ταξίδι του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις εξέφρασε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, προειδοποιώντας παράλληλα την Άγκυρα να μην προχωρήσει σε κινήσεις που θα προκαλέσουν εντάσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Αθήνα, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η πραγματικότητα, ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε. Η άδεια ζητήθηκε απο ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία ή από κάποιο άλλο παράκτιο κράτος», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι «θα ήταν λάθος από την Τουρκία να προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρξε μία δυναμική αντίδραση από την πλευρά μας».

Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά κατά της αντιπολίτευσης υποστηρίζοντας ότι «σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ελάχιστος κοινός παρονομαστής και γιατί κάποιοι επιλέγουν να πιστέψουν την άλλη πλευρά και όχι την κυβέρνηση», είπε, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τα κόμματα σε μυστικές συνεδριάσεις της Βουλής.