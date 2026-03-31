Απελευθερώθηκε η δημοσιογράφος που απήχθη από τη Χεζμπολάχ – Βίντεο με την απαγωγή της στο Ιράκ

Απελευθερώθηκε η αμερικανίδα δημοσιογράφος που είχε απαχθεί στο Ιράκ μετά από καταδίωξη των Αρχών της χώρας με τους απαγωγείς μέλη της Κατάιμπ Χεζμπολάχ .

Η αμερικανίδα δημοσιογράφος του Al-Monitor Σέλι Κέτελσον διασώθηκε από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας σε καταδίωξη με τους απαγωγείς ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν προς το Τζουρφ αλ-Σαχάρ. Το αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από ανταλλαγή πυρών και η δημοσιογράφος τραυματίστηκε και τώρα νοσηλεύεται.

Πληροφορίες από το Ιράκ αναφέρουν ότι πρόκειται για την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Σέλι Κέτελσον, μετέδωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Shafaq News.

Ένοπλοι άνδρες σταμάτησαν το αυτοκίνητό της σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, την τράβηξαν έξω και τράπηκαν σε φυγή.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ επιβεβαίωσε την απαγωγή, συνέλαβε έναν ύποπτο μετά από καταδίωξη με όχημα και αναφέρει ότι διεξάγονται έρευνες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό των απαγωγέων, «ενεργώντας βάσει ακριβούς πληροφορίας και μέσω εντατικών επιχειρήσεων πεδίου», αφού εντόπισαν ένα όχημα των απαγωγέων που ανατράπηκε κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Η απαγωγή έλαβε χώρα κοντά στο ξενοδοχείο «Palestine» στην οδό Αλ-Σαάντουν.

Ένας ύποπτος συνελήφθη και ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή κατασχέθηκε, ενώ άλλοι παραμένουν ελεύθεροι, σύμφωνα με τη δήλωση. Εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη αρνήθηκε να σχολιάσει.