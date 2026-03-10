Απέκλεισε προεκλογικές συνεργασίες με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα ο Στέφανος Κασσελάκης

του Σταύρου Αλχατζίδη

Αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ενδυνάμωση του κόμματος στην περιφέρεια και στελέχωση των ψηφοδελτίων με νέους προανήγγειλε από την Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης. Παράλληλα εξέφρασε τους φόβους του, πως ο πόλεμος στη μέση ανατολή θα έχει επιπτώσεις στην χώρα μας, που σταδιακά θα εμφανίζονται και εκτός από την ακρίβεια θα πλήξει και τον τουρισμό.

«Εκτός από τον φόβο των ταξιδιών θα αυξηθεί και το κόστος μετακίνησης», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Επισήμανε δε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα προκείμενου να αντιμετωπίσει πιθανή έξαρση ακριβείας ξεκινώντας από την αποσύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας με την τιμή του φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος των δημοκρατών προοδευτικό κέντρο απέκλεισε κάθε πιθανότητα προεκλογικής συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα για τον τελευταίο επανέλαβε πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πως τον χωρίζει ηθική άβυσσος. Επίσης πως δεν έχει αντιλαμβάνεται τι ακριβώς πρεσβεύει, τόσο ο πρώην πρωθυπουργός, όσο και η κ. Μαρία Καρυστιανού.

Υπογράμμισε πως παρέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ως ένα σάπιο κουφάρι. « Ακόμη και έτσι όμως κατορθώσαμε να πέσει ο Μητσοτάκης από το 41% των εθνικών εκλογών στο 28% των ευρωεκλογών», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το κόμμα του είπε πως θέλει να δώσει ευκαιρίες στην νέα γενιά και φιλοδοξία του είναι στις εθνικές εκλογές να έχει τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας ως προς τους υποψήφιους βουλευτές.

«Πιστεύω στα κόμματα και πιστεύω πως μπορούμε να παρακινήσουμε τους νέους ανθρώπους να μετέχουν στις διαδικασίες αν και είναι απογοητευμένοι από την όλη κατάσταση», τόνισε προσθέτοντας πως τον ίδιο δεν το κρατάει κανένας.

Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο Μιχάλης Χουρδάκης ανέφερε πως το κόμμα πηγαίνει πολύ καλά σε Αττική και Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόσθεσε πως θα πρέπει να γίνει όμως μεγαλύτερη προσπάθεια στην περιφέρεια.

Από τη μεριά του ο γραμματέας της περιφερειακής οργάνωσης Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως σύντομα οι σήμερα τέσσερις δημοτικές οργανώσεις του νομού θα γίνουν δεκαεπτά. Στόχος όπως ανέφερε είναι να υπάρχει σε κάθε δήμο του νομού Θεσσαλονίκης μία οργάνωση.