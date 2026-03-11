ΔΙΕΘΝΗ

Απειλεί Ιρανός αξιωματούχος: Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι στο πετρέλαιο

από Team MyPortal.gr
Οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν τις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του αρχηγείου της στρατιωτικής διοίκησης Khatam al-Anbiya της Τεχεράνης.

«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να φτάσει στις ΗΠΑ, τους Σιωνιστές (Ισραήλ) και τους εταίρους τους. Οποιοδήποτε πλοίο ή δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με αυτούς θα αποτελεί νόμιμο στόχο», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι.

«Ετοιμαστείτε για το βαρέλι πετρελαίου στα 200 δολάρια, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια την οποία έχετε αποσταθεροποιήσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η πολιτική «αμοιβαίων χτυπημάτων» του Ιράν είχε τερματιστεί και τώρα θα πραγματοποιεί «συνεχείς επιθέσεις».

