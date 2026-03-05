Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για καθεστώς «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου.

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» είναι το σαφές μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία, ως απάντηση στις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις της περί «τετελεσμένων», στον απόηχο της αποστολής Patriot στην Κάρπαθο.

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η Εκπρόσώπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.