Απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν: «Αναφαίρετο δικαίωμα η νόμιμη άμυνα – Η Τουρκία διατηρεί το casus belli»

Στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν εναντίον της Ελλάδα, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, επιμένοντας στη ρητορική της «αποστρατικοποίησης» των νησιών και χαρακτηρίζοντας «απειλή» για τη χώρα του τον εξοπλισμό τους, απάντησε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών .

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε πει μεταξύ άλλων, «δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», καλώντας σε αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο.

Έτσι, η απάντηση της Αθήνας, ήταν ξεκάθαρη σημειώνοντας πως η χώρα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται.

Αναλυτικά:

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Iσχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Η Ελλάδα διασφαλίζει, όπως κάθε χώρα, την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της.

Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους.

Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα.

Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως «απειλής» είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις.

16 Σεπτεμβρίου, 2026».

Άγκυρα: «Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών απειλή για την Τουρκία»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, επανέφερε το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία.

«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», ανέφερε ο ίδιος.

«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», αναφερόμενος στο καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.

«Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες, ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», είπε.

«Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια νέα κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου», πρόσθεσε.

Ο Φιντάν ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει, όπως υποστήριξε, στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες: «Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», ανέφερε.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας», δήλωσε. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας».

Καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η «θετική ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων».