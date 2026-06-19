Απάντηση Τραμπ σε Μελόνι: Δεν την θέλω ως θαυμάστρια, δεν ήταν εκεί για το ζήτημα του Ορμούζ

«Ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια. Αλλά δεν τη θέλω ως θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί -ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ- όταν τέθηκε το ζήτημα του Στενών του Ορμούζ», σχολίασε οΝτόναλντ Τραμπ για τη Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή του στο NBC News.

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις του ότι η Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτεψε» για να βγάλουν μία φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή «τη λυπήθηκε».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Μελόνι τον «ικέτεψε» για μία φωτογραφία

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της ιταλικής πλευράς με τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι να ανακοινώνει σήμερα, Παρασκευή (19/6) ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των «προσβλητικών» σχολίων που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τα σοβαρά και προσβλητικά σχόλια του προέδρου Τραμπ προς την πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου», ανέφερε ο Αντόνιο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ» απαντά η Μελόνι

Από την πλευρά της η Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media δήλωσε ότι έμεινε «έκπληκτη» από τα σχόλια του Τραμπ στο ιταλικό κανάλι La7 και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού προέδρου.

Η Μελόνι υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε «εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών», στους οποίους όπως υποστηρίζει «δείχνει πολύ πιο επιεικής».

«Λοιπόν, ορισμένα πράγματα αξίζουν μια άμεση απάντηση. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς ψευδείς, ειλικρινά είμαι άφωνη, δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι στους συμμάχους του, δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Μπορώ μόνο να πω ότι λυπάμαι που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, απέναντι σε ηγεσίες στις οποίες, αντίθετα, δείχνει πολύ πιο επιεικής, ωστόσο, ένα πράγμα πρέπει να το θυμάται: Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός.