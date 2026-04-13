Απάντηση της Αθήνας στους ισχυρισμούς Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις – Τα τριμερή σχήματα δεν στρέφονται εναντίον τρίτων

Απάντηση στους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ δίνει η Αθήνα. Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείου Εξωτερικών και τονίζει ότι η Ελλάδα «δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

»Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

»Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Φιντάν: Στόχος η περικύκλωση στη Τουρκίας

Σε συνέντευξη του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τα τελευταία τρία – τέσσερα χρόνια, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, «που εμπλέκονται, ή δίνουν την εντύπωση ότι εμπλέκονται, σε μια επιχείρηση με στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, το σχήμα συνεργασίας έχει περιοριστεί πλέον σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, ενώ άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην Αθήνα, λέγοντας ότι ακολουθεί «επικίνδυνες πολιτικές», που όπως σημείωσε δεν υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η τουρκική πλευρά αντιλήφθηκε εγκαίρως αυτές τις κινήσεις και προχώρησε σε παρεμβάσεις που περιόρισαν την επέκταση της συνεργασίας αυτής σε άλλες χώρες της περιοχής.

Στη συνέχεια των δηλώσεων του ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ισχυρίστηκε: «Η συνεργασία στην οποία επιδίδονται (σ.σ. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ) δεν φέρνει περισσότερη ασφάλεια. Φέρνει περισσότερη ανασφάλεια, περισσότερα προβλήματα και περισσότερο πόλεμο. Τους το είπαμε. Το είπαμε στους Έλληνες και, μέσω αυτών, το είπαμε και στην “ελληνοκυπριακή πλευρά”. Αυτό το είδος πολιτικής δεν θα σας φέρει περισσότερη ασφάλεια, θα παρασυρθείτε σε συγκρούσεις, (τους είπαμε)».

Υποστήριξε ακόμη ότι «ούτε η Ελλάδα ούτε η “ελληνοκυπριακή πλευρά” χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ. Η “ελληνοκυπριακή πλευρά” έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατέληξε δε λέγοντας: «Η επιδίωξη μιας τέτοιας συνεργασίας ή η επιδίωξη σχηματισμού μιας στρατιωτικής συμμαχίας, ποιον σκοπό εξυπηρετεί στρατηγικά, δεν μπορούν καν να μου εξηγήσουν. Είναι πιθανώς μια κατά παραγγελία επιβολή στην κυβέρνηση».