Απάντηση Πλακιά στον Αυγερινό για τα Τέμπη: «Μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα, τα ξέρει και η Μαρία»

Ηαναφορά στα «άγνωστα αίτια» για το δυστύχημα στα Τέμπη από πλευράς Θανάση Αυγερινού προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος απάντησε προτείνοντάς του να τον καλέσει τηλεφωνικά, ώστε να του εξηγήσει «με στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα», υπογραμμίζοντας πως «μόνο άγνωστα δεν είναι».

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς παρενέβη σχολιάζοντας ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ανάρτησή του, ο Θ. Αυγερινός έκανε μια σύντομη αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας λόγο για «σκανδαλώδη συγκάλυψη των άγνωστων ακόμη αιτιών και των πραγματικών ενόχων».

Ο κ. Πλακιάς άφησε αιχμή και για τη συμμετοχή του δημοσιογράφου στο εγχείρημα της Μ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών: «νομίζω ξέρει η Μαρία, ρώτα την λίγο».