Απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά: Η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τη γραμμή που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την περίοδο πριν από την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών έως σήμερα.

Ο κ. Μαρινάκης δεν παρουσίασε την τοποθέτησή του ως προσωπική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι η σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει «δεν ήταν απάντηση σε κάποιον προσωπικά». Ωστόσο, το περιεχόμενο της τοποθέτησής του συνιστά ευθεία πολιτική απάντηση στην κριτική που έχει διατυπωθεί για τη σημερινή κυβερνητική στάση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξαρχής διατυπώσει συγκεκριμένη θέση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν διαφοροποίησε τη στάση του μετά τις εκλογές.

Παρέπεμψε, μάλιστα, στην ομιλία του σημερινού πρωθυπουργού στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2019, όταν είχε χαρακτηρίσει τη Συμφωνία «κακή» και είχε αναφερθεί στους κινδύνους που έβλεπε σε ζητήματα όπως η γλώσσα, η εθνότητα και οι ευρύτερες περιφερειακές προεκτάσεις της.

«Ο Πρωθυπουργός δεν είπε άλλα προεκλογικά και λέει άλλα μετεκλογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως πρόσθεσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πριν από την κύρωση της Συμφωνίας ότι, εφόσον αυτή ψηφιζόταν από τη Βουλή, στη συνέχεια δεν θα μπορούσε να ακυρωθεί.

«Είπε ότι εφόσον η Συμφωνία αυτή ψηφιστεί και κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ψηφίστηκε και κυρώθηκε, είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, την οποία παρουσίασε ως βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο της Αθήνας.

«Η χώρα μας δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί, μηδεμίας εξαιρουμένης, για τη διαδικασία την ενταξιακή της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη», τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο επανέλαβε τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή του.

«Η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα».

Ο Παύλος Μαρινάκης προειδοποίησε επίσης ότι η ελληνική πλευρά θα χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει εφόσον κρίνει ότι η άλλη πλευρά δεν εφαρμόζει όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, εφόσον το κρίνουμε και εφόσον δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα», ανέφερε.

Κλείνοντας την απάντησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα από τα εργαλεία που διαθέτει απέναντι στα Σκόπια.

«Δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε κανένα διαπραγματευτικό μας όπλο και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με βάση το εθνικό συμφέρον», κατέληξε.