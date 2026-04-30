Απάντηση Λιβανού για την πρόταση Προανακριτικής από ΠΑΣΟΚ: Η μικροπολιτική υπερισχύει της αλήθειας

«Βέβαιος» ότι οι πληροφορίες που θα «παρέχει στη Βουλή θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» δηλώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπήλιος Λιβανός, μετά την πρόταση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Λιβανός.

Ο ίδιος σημείωσε πως «παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021» και συνέχισε: «Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει».

Όπως σχολίασε «δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας».

Σύμφωνα με τον κ. Λιβανό «όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή».

«Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» κατέληξε.