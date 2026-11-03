Απάντηση Ελ Σαγιέντ στον Τραμπ: «Από αύριο να με λέτε γερουσιαστή»

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Δημοκρατικού υποψηφίου για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ολοκληρώνοντας την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ελ Σαγιέντ, που αναμετράται με τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς, σχολίασε τις αναφορές του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο πρόσωπό του.

«Δεν μπορούν να σταματήσουν να αναφέρουν το όνομά μου. Δεν ξέρω αν ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει πραγματικά πώς με λένε. Μπορεί να είναι Αμπντούλ, μπορεί να είναι Μοχάμεντ», είπε, μιμούμενος τον Αμερικανό πρόεδρο.