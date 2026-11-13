Απάντηση Άδ. Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου για την προϊσταμένη: Πήγε στο «Γεννηματάς» επειδή εφημέρευε, όχι λόγω Παγώνη

Ουπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του στο X «πυρά» κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που είχε καυγά μαζί της κατέληξε στο «Γεννηματά», έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Υγείας.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη από την πλευρά της κας Κωνσταντοπούλου, που όπως λέει εκμεταλλεύτηκε την απουσία του στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, για να εξαπολύσει κατηγορίες εναντίον του από το βήμα της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας απαντά στους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι το «Γεννηματά» εφημέρευε για το ΕΚΑΒ και δεν βρέθηκε εκεί λόγω προσωπικής του παρέμβασης.

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε την ανάρτησή του

«Σήμερα στην Βουλή η @ZoeKonstant εκμεταλλευόμενη την απουσία μου στο Ιράκ/Κουρδιστάν πήγε στην πολιτική και αντί να απαντήσει σε όλα της τα αίσχη άρχισε πάλι τα ασύστολα ψεύδη. Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το “Γεννηματά” για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί. Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς

Σας παραθέτω την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τις χθεσινές εφημερίες».

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε καταφερθεί κατά του Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας: «Τι ρόλο έχει ένας υπουργός που δεν νοιάζεται για εργαζόμενους ή ασθενείς τι δουλειά έχει και λέει αυτά τα ψέματα;».

Και πρόσθεσε: «Μήπως αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε χθες; Όχι, είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική», επισήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Όπως είπε, η προϊσταμένη διακομίστηκε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που υπηρετεί η Ματίνα Παγώνη «που δεν είναι ψυχίατρος ή οφθαλμίατρος». «Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», κατέληξε στην ομιλία της.