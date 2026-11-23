O Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου είχαν σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους του Snapchat

Η συνάντηση έγινε ενόψει της έναρξης ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2027 του νέου νόμου για το ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τις άλλες μεγάλες πλατφόρμες (Meta, ΤΙΚ ΤΟΚ , Google/YouTube) και ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με εκπροσώπους του X.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί σε όλες τις εταιρείες, κάθε πλατφόρμα θα πρέπει έως τις αρχές Δεκεμβρίου να έχει ορίσει υπεύθυνο για την υλοποίηση των νέων απαιτήσεων και να έχει ξεκινήσει την τεχνική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, μαζί με επίδειξη της τεχνικής λύσης που προτείνει.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά όλες τις πλατφόρμες.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους της Snap Inc. η Sarah Bouchahoua, Head of Policy, France & Southern Europe , η ⁠Madeline Moncrieff, in-house lawyer and international regulatory leader και ο ο Hicham Kaddoum, Associate Attorney. Συμμετείχαν επίσης ο Βασίλης Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων και η νομική σύμβουλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη.