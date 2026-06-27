Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς

Aπαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, τίθεται σε ισχύ αύριο σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 τα βράδυ της 28ης Ιουνίου 2026, στις περιοχές:

– Χερσόνησος Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),

– Χερσόνησος Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

– Δήμος Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της ΠΕ Χαλκιδικής.