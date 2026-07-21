Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο στο Σέιχ – Σου, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος

Σε ισχύ τίθεται από το πρωί στις 7.30 της Τετάρτης (22/7) έως και το πρωί στις 7.30 της Πέμπτης (23/7) η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές τηςΠεριφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα.

Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας από τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η απαγόρευση αφορά το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, καθώς και τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ενώ οι έλεγχοι στις περιοχές θα είναι αυξημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου.