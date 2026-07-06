Απ. Τζιτζικώστας στο 7ο Balkan Forum: Κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή η σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα

«Κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή» χαρακτήρισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, μιλώντας στο 7o Balkan Forum, με θέμα «Ναυτιλία και βόρεια Ελλάδα: προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές», που διοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας – Θράκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τζιτζικώστας στην κρουαζιέρα, που συνδέει τουρισμό, ναυτιλία, λιμάνια και ανταγωνιστικότητα, φέροντας επισκέπτες, εισόδημα, θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στις τοπικές κοινωνίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρόκειται για έναν τομέα που για τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Ελλάδα, ανοίγει νέες δυνατότητες και στόχος όλων θα πρέπει να είναι να αξιοποιηθούν πλήρως. «Και αυτό σημαίνει ότι η κρουαζιέρα πρέπει να αναπτυχθεί με σχέδιο, βιωσιμότητα και σεβασμό στους προορισμούς. Και πρέπει, επίσης, τα λιμάνια να συνδέονται πραγματικά με την ενδοχώρα τους. Για να μπορεί ο επισκέπτης να κυκλοφορεί, όχι μόνο να αποβιβάζεται», είπε.

«Η συνδεσιμότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από τεχνική παράμετρος. Είναι προϋπόθεση ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Χρειαζόμαστε λιμάνια συνδεδεμένα με σύγχρονους σιδηροδρόμους και ασφαλείς οδικούς άξονες. Χρειαζόμαστε διαδρόμους που μειώνουν αποστάσεις, χρόνους και κόστος. Υποδομές που ενώνουν αγορές, επιχειρήσεις και ανθρώπους. Και ακριβώς αυτό υπηρετεί το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, το TEN-T», τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Ωστόσο, επισήμανε ότι κανένας διάδρομος δεν λειτουργεί χωρίς ισχυρές πύλες και εδώ η Θεσσαλονίκη έχει ρόλο κομβικό. «Το λιμάνι της είναι η φυσική νότια πύλη. Ένας κόμβος που συνδέει το Αιγαίο με την ενδοχώρα, τη Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη. Γι’ αυτό η σύνδεσή του με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα είναι κορυφαία ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή», συμπλήρωσε

Ειδικότερα υπογράμμισε: «στην ευρύτερη περιοχή Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, οι μεταφορικές υποδομές είναι στρατηγικό κεφάλαιο για την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ο σιδηροδρομικός και οδικός άξονας Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, λοιπόν, που αποτελεί την κορυφαία μου προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, είναι ένα μεγάλο και στρατηγικό βήμα, για καλύτερες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις μεταξύ λιμένων και κέντρων logistics, για τη δημιουργία νέων διαδρομών για το εμπόριο και τις εξαγωγές, για την ενέργεια, την ασφάλεια, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Παράλληλα, έθεσε την κρισιμότητα της διάστασης της στρατιωτικής κινητικότητας, λέγοντας ότι σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ίδιες υποδομές αποκτούν διπλή χρησιμότητα: στρατιωτική, αλλά και για τους πολίτες και για την οικονομία. «Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να μετακινεί γρήγορα και με ασφάλεια εξοπλισμό και προσωπικό, μέσα από λιμάνια, σιδηροδρόμους και οδικούς άξονες. Οι υποδομές διπλής χρήσης, λοιπόν, είναι επένδυση ταυτόχρονα στην ασφάλεια και στην οικονομία», επισήμανε.

Σχετικά με τις δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές πολιτικές που παρουσίασε πριν από λίγους μήνες -την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Λιμάνια και τη Βιομηχανική Πολιτική για τη Ναυτιλία, είπε ότι «και οι δύο πολιτικές έχουν κοινή στόχευση: ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα. Τα λιμάνια δεν είναι απλά σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης. Είναι κόμβοι πολυτροπικής συνδεσιμότητας. Πύλες εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και στρατηγικής αξίας. Και η ναυτιλία η κινητήριος δύναμη του εμπορίου, των εξαγωγών και της ευρωπαϊκής εξωστρέφειας».

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι ειδικά για τον τόπο μας, οι δύο αυτοί τομείς είναι κομβικοί και προσέθεσε πως η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν βρίσκονται στην άκρη της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο μιας νέας γεωγραφίας μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και ασφάλειας. «Μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τους μεταφορικούς διαδρόμους και τη σύνδεση ναυτιλίας, τουρισμού και εμπορίου, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας: να χτίσουμε τις υποδομές που θα ενώσουν τις αγορές, τους προορισμούς και τους ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα. Και, πάνω απ’ όλα, να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα όλων των πολιτών και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής κάθε Ευρωπαίου πολίτη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Για τον ρόλο της Ευρώπης τόνισε ότι δεν μένει στάσιμη αλλά προχωρά μπροστά, αλλάζει, επενδύει, προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, γίνεται πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή. Και μαζί της προχωρά και η Ελλάδα και τα Βαλκάνια, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη συνοχή και ευημερία για όλους.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε στον θεσμό του Balkan Forum, λέγοντας ότι υπηρετεί τον διάλογο, τη σταθερότητα, τη συνεργασία, με στόχο την κοινή ευημερία στη Βαλκανική χερσόνησο. Χαρακτήρισε, τέλος, απολύτως επίκαιρες τις φετινές θεματικές του: ναυτιλία, λιμάνια, συνδεσιμότητα, logistics, κρουαζιέρα, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό, κάνοντας λόγο για ψηφίδες της ίδιας στρατηγικής εξίσωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ