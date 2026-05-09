Απ. Τζιτζικώστας στο 6ο Προσυνέδριο της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη των εθνικών επιλογών

Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα ως έναν χώρο στρατηγικά κομβικό για τις μεταφορές, τις εξαγωγές, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη στρατιωτική κινητικότητα, τόνισε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας μιλώντας στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα της περιφέρειας, δε ζητάει από κανέναν ειδική μεταχείριση. Ζητάει να αναγνωριστεί αυτό που πραγματικά είναι, μια δύναμη εθνικής ανάπτυξης και μια πύλη της χώρας προς το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που η παράταξη μας το αντιλαμβάνεται διαχρονικά. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και το αποδεικνύει αυτό στην πράξη με έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και ταυτόχρονα δημιουργούν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές», επισήμανε.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει «η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας και η παράταξη των εθνικών επιλογών, η παράταξη που είπε την αλήθεια στις δύσκολες στιγμές, που δεν υπέκυψε στις σειρήνες του λαϊκισμού, που πλήρωσε πολιτικό κόστος όταν χρειάστηκε, που δεν δίστασε ποτέ να βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα» Και αυτός, όπως πρόσθεσε, «είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια και είναι ο λόγος που και σήμερα η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα θεμέλιο δημοκρατίας και θεσμικής κοινωνικής ομαλότητας».

Αναφερόμενος στον κυβερνητικό απολογισμό των τελευταίων χρόνων ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2026 και σήμερα μπορούμε περήφανοι να κοιτάζουμε πίσω μας για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης και την επάνοδο στην κανονικότητα και αυτή η βελτίωση είναι έργο των δικών μας κυβερνήσεων, έργο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ «δεν ήταν καθόλου εύκολο και δεν ήταν ούτε απλό να μετατρέψεις μια χώρα από αποδιοπομπαίο τράγο σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, ειδικά σε μια περίοδο παγκοσμίου κρίσεως, όπως ήταν η πανδημία, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό».

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας πέτυχε σημαντικές νίκες για την πατρίδα και τους Έλληνες και ως Έλληνας Επίτροπος είμαι περήφανος στο εξωτερικό όταν επισκέπτομαι τις χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης και βλέπω πια πώς αντιμετωπίζουν εμάς τους Έλληνες που πριν από μερικά χρόνια δυστυχώς δεν είχαμε τα μούτρα να αντιμετωπίσουμε κανέναν, να συζητήσουμε με κανέναν, να διαπραγματευτούμε με κανέναν», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ο κ. Τζιτζικώστας παρατήρησε ότι «επιστρέφοντας σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες, η Ευρώπη θυμάται ξανά ότι η ειρήνη χρειάζεται άμυνα, ότι η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές, ότι τα σύνορα πρέπει να προστατεύονται, δηλαδή θυμάται όλα αυτά που εμείς στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Νέα Δημοκρατία δεν τα ξεχάσαμε ποτέ».

Σήμερα, όπως πρόσθεσε, η Ευρώπη δίνει απαντήσεις, καθώς «ισχυροποιεί την άμυνά της, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, προωθεί την βιομηχανική αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, δημιουργεί μια στρατιωτική Σένγκεν και συνεχίζει να επενδύει στις στρατηγικές της συμμαχίες».

«Η ανταγωνιστικότητα μαζί με την άμυνα και την ασφάλεια είναι σήμερα οι κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις», υπογράμμισε.