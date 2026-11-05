Απ. Τζιτζικώστας για απειλές στις πτήσεις: Είναι νωρίς για να ξέρουμε αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους

«Κάθε απειλή κατά αμάχων είναι απαράδεκτη. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών παραμένει προτεραιότητα», σημειώνει ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για τις Μεταφορές Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τα κράτη-μέλη που έχουν επηρεαστεί, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για θέματα αεροπορικής ασφάλειας.

Έχω ζητήσει από τις εθνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση απειλών κατά της ασφάλειας, τη διερεύνηση περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αεροπορικής ασφάλειας, να συνεργάζονται στενά με τους φορείς διαχείρισης των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου» επισημαίνει.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Οι εθνικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».