Την παραίτησή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε από το βήμα του κοινοβουλίου ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι παραδίδει την έδρα του.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συζήτηση νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον ίδιο να επιλέγει το ανώτατο κοινοβουλευτικό βήμα για να γνωστοποιήσει την απόφασή του και να εξηγήσει δημόσια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν. «Ζήτησα τον λόγο σήμερα όχι μόνο για να τοποθετηθώ επί του νομοσχεδίου, αλλά και γιατί θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, η οποία απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας από την αρχή το πολιτικό στίγμα της παρέμβασής του.

«Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε για περισσότερα από είκοσι χρόνια το πολιτικό μου σπίτι»

Αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πάνας υπογράμμισε ότι η σχέση του με την παράταξη υπήρξε βαθιά και ουσιαστική, επισημαίνοντας πως για περισσότερα από είκοσι χρόνια αποτέλεσε το πολιτικό του σπίτι. «Δεν ήμουν περαστικός. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή, στις δύσκολες στιγμές, με προσωπικό αγώνα και συνέπεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τιμά τη διαδρομή του και τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά απαιτεί θάρρος να κοιτάζεις μπροστά. Όπως εξήγησε, από την εσωκομματική εκλογή για την ανάδειξη της ηγεσίας στάθηκε με ειλικρίνεια απέναντι στις επιλογές του, επιδιώκοντας έναν βασικό στρατηγικό στόχο: να γίνει ξανά ισχυρή η Δημοκρατική Παράταξη. «Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από τις απόψεις μου. Ήμουν ξεκάθαρος, με θεσμικό σεβασμό», σημείωσε.

Αιχμές κατά της ηγεσίας για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι διαφωνίες του με τη σημερινή πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας είναι ουσιαστικές και αφορούν τη στρατηγική του προοδευτικού χώρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί ειλικρινή διάλογο, προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις, εκτιμώντας ότι οι σημερινοί χειρισμοί της ηγεσίας δεν υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση.

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τη δυναμική της σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται ο διάλογος. Μάλιστα, έστρεψε ευθέως τα βέλη του προς τη στρατηγική που ακολουθείται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, επισημαίνοντας ότι ο πολιτικός, ιδεολογικός και κοινωνικός μας αντίπαλος είναι ένας: η Νέα Δημοκρατία και τα πραγματικά αδιέξοδα που βιώνει η κοινωνία.

«Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με τη δεύτερη θέση»

«Με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω;» διερωτήθηκε στη συνέχεια, ασκώντας κριτική σε μια πολιτική λογική που, κατά την εκτίμησή του, περιορίζεται στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. «Η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης. Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος και της στατιστικής αύξησης μιάμισης μονάδας», τόνισε.

«Όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες πολιτικής αλλαγής, ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή, αλλά να προκύπτουν ως αναγκαστική διέξοδος από ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας γίνεται υπαρκτός», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Πάνας, ενώ σημείωσε πως μια μεγάλη προοδευτική δύναμη δεν αποτελεί εσωκομματική φιλοδοξία, αλλά κοινωνική και πολιτική ανάγκη.

Ο βουλευτής συνέδεσε την ανάγκη πολιτικής ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου και με τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ευρώπη, εκφράζοντας την ανησυχία του για την άνοδο ακροδεξιών και λαϊκιστικών σχηματισμών. «Ο κίνδυνος είναι ορατός: να δούμε και στη χώρα μας την άνοδο ακροδεξιών και λαϊκιστικών σχημάτων, όπως συμβαίνει ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

«Όταν η παράταξη χάνει τη δυνατότητα να εκφράσει την κοινωνία, η σιωπή γίνεται συνενοχή» «Η διαφωνία μου δεν είναι προσωπική. Όταν βλέπεις ότι ο χώρος που υπηρέτησες χάνει τη δυνατότητα να εκφράσει την κοινωνική ανάγκη για αλλαγή, τότε, τουλάχιστον για μένα, η σιωπή γίνεται συνενοχή», δήλωσε, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην προσωπική και πολιτική διάσταση της απόφασής του.

Στην ομιλία του έκανε ειδική αναφορά στους πολίτες της Χαλκιδικής, τους οποίους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη τους. «Αυτές οι αγωνίες συνδέονται άμεσα με τους ανθρώπους της Χαλκιδικής, που με τίμησαν με την ψήφο τους. Η Χαλκιδική είναι ο τόπος μου, οι άνθρωποί μου, οι αγωνίες μας. Η φωνή μου δεν θα σιγήσει για τα προβλήματά τους. Θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα τους και να αγωνίζομαι για το αύριο του τόπου μας», υπογράμμισε.

«Η έδρα δεν είναι προσωπικό κτήμα» – Το μήνυμα για την πολιτική ευθύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έννοια της πολιτικής ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπικό κτήμα. «Η πολιτική απαιτεί ευθύνη και καθαρές κουβέντες. Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται από το πόσο σφιχτά κρατάς μια καρέκλα, αλλά από το πόσο καθαρά την παραδίδεις όταν οι αρχές σου συγκρούονται με τα πολιτικά αδιέξοδα. Η έδρα δεν είναι προσωπικό κτήμα ούτε ένας απλός αριθμός για την αύξηση της δύναμης των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι η έκφραση της λαϊκής βούλησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, θα μπορούσε να επιλέξει τη σιωπή και να παραμείνει στην ασφάλεια της κοινοβουλευτικής του θέσης, ωστόσο, όπως είπε, στην πολιτική μπήκε για να είναι χρήσιμος και όχι θεατής. «Ξέρω ότι κάποιους θα τους στενοχωρήσω. Θέλω, όμως, να τους πω ότι αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη. Δεν επιλέγω τον εύκολο δρόμο. Επιλέγω τον δρόμο της καθαρότητας και της ευθύνης», τόνισε ο Απόστολος Πάνας.

«Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν», ανέφερε, λίγο πριν προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση της παραίτησής του.

Η ανακοίνωση της παραίτησης και η παράδοση της έδρας «Γι’ αυτό, ανακοινώνω επίσημα προς το Σώμα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα», δήλωσε από το βήμα της Βουλής, διευκρινίζοντας ότι τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών, θα καταθέσει και τυπικά την επιστολή παραίτησής του στον Πρόεδρο της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η αποχώρησή του από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους συναδέλφους του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν τον θεσμικό σεβασμό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους πολίτες για την εμπιστοσύνη και την τιμή που του έκαναν.