Σαφές πολιτικό στίγμα για την επόμενη ημέρα, αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και εκπέμποντας μηνύματα προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, δίνει ο Απόστολος Πάνας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Ο κ. Πάνας, ο οποίος αιφνιδίασε με την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τη Βουλή, αποδίδει την επιλογή του σε πολιτικές διαφωνίες, υπογραμμίζοντας τον συνειδητό χαρακτήρα της απόφασής του και καθιστώντας σαφές ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του επαναφέρει την ανάγκη σύμπραξης των κεντροαριστερών δυνάμεων, θέση που είχε διατυπώσει και το προηγούμενο διάστημα, προκαλώντας αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις».

Η ανάρτηση Πάνα

«ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΗΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΕΑΤΗΣ.

Σήμερα, από το βήμα της Βουλής, κατέθεσα δημόσια τις πολιτικές μου θέσεις, τις διαφωνίες μου και τους λόγους που με οδήγησαν σε μια δύσκολη, αλλά συνειδητή απόφαση.

Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται έναν ισχυρό, ενωμένο και πλειοψηφικό προοδευτικό πόλο, με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης.

Αυτό απαιτεί πολιτική γενναιότητα, υπερβάσεις και ουσιαστικές συγκλίσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην εμπιστοσύνη των πολιτών, ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.

Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.

Ευχαριστώ τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν.

Η Χαλκιδική είναι ο τόπος μου. Είναι οι άνθρωποί της, οι αγωνίες τους και οι προσδοκίες τους. Η σχέση μου μαζί τους δεν καθορίζεται από αξιώματα και κοινοβουλευτικές έδρες.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών, να αγωνίζομαι και να διεκδικώ για τον τόπο μας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ».