Αόρατη παρέμβαση: Η νέα εποχή των μη ανιχνεύσιμων αισθητικών επεμβάσεων έρχεται με αβάσταχτο κόστος

δεν γίνεται να μη διακρίνει κανείς τη λεπτή ειρωνεία: Η Ντέμι Μουρ, στα 62 της, σάρωσε σχεδόν ό,τι βραβείο υποκριτικής υπάρχει για το «The Substance», την ταινία τρόμου όπου μια μυστηριώδης ουσία τής υποσχόταν μια «καλύτερη, νεότερη, ομορφότερη» εκδοχή του εαυτού της. Σε κάθε απονομή έμοιαζε πιο απαστράπτουσα από την προηγούμενη – και σε όλες έμοιαζε με τον 40χρονο εαυτό της.

Τα αποθεωτικά για τη νεανική της όψη σχόλια είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από τις ίδιες ακριβώς γυναίκες που το 2021, όταν περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Fendi με εμφανώς τονισμένα ζυγωματικά και παράξενα φουσκωμένα χείλη, τη χαρακτήριζαν «παραμορφωμένη», «απελπισμένη» και τάσσονταν λάβρα κατά των αισθητικών επεμβάσεων και υπέρ της φυσικής ομορφιάς. Ισως τώρα το καταλαβαίνουν. Οι πολέμιες των πλαστικών δεν ήταν ποτέ κατά των πλαστικών. Ηταν κατά των αποτυχημένων πλαστικών.

Αυτό που θέλουν οι γυναίκες

Φαίνεται πως τελικά κανείς δεν είχε ποτέ ιδεολογικό πρόβλημα με το να «πειράζονται» οι γυναίκες, παρά μόνο αισθητικό. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί δεν έχω συναντήσει ούτε μία γυναίκα -είτε στην αληθινή ζωή, είτε στο Διαδίκτυο- που να εκφράζει ενστάσεις για το πρόσωπο της Λίντσεϊ Λόχαν, η οποία, μετά από χρόνια ταλαιπωρίας και με εμφανή σημάδια καταχρήσεων -τόσο σε ναρκωτικές ουσίες όσο και σε ενέσιμα σκευάσματα- παρουσίασε φέτος την πιο υγιή, ξεκούραστη και φρέσκια εκδοχή του εαυτού της που είδαμε ποτέ. «Είναι αυτή η γυναίκα μάγισσα;» σχολιάζουν με θαυμασμό οι χρήστες κάτω από τις φωτογραφίες της και, πράγματι, μιλάμε για μια μεταμόρφωση εκπληκτική, λες και η Λόχαν να υπέγραψε κάποιο συμφωνητικό που της επιτρέπει να μεγαλώνει αντίστροφα.

Φυσικά, το μόνο συμφωνητικό που έχουν όλες οι παραπάνω είναι αυτό της εχεμύθειας με τους γιατρούς που τις έχουν αναλάβει. Γιατρούς ικανότερους από εκείνους των προηγούμενων ετών, αισθητικούς, δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς που μοιάζει να ακούνε το αίτημα της εποχής, το οποίο συνοψίζεται σε «κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις για να παραμείνεις νέα, αρκεί να μην το εντοπίζουμε». Και κάπως έτσι μπαίνουμε σιγά-σιγά στην εποχή των μη ανιχνεύσιμων επεμβάσεων, την «undetectable era», όπως τη βάφτισε ο πλαστικός χειρουργός Πρεμ Τρίπαθι στο TikTok, του οποίου το βίντεο έχει πλέον πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές.

Ο,τι κι αν κάνουν στο πρόσωπό τους είναι διακριτικό και φίνο, σαν να τις άγγιξε απαλά με το ραβδί της η καλή νεράιδα της νιότης. Και βέβαια, μοιάζει να είναι η μοναδική διέξοδος από τις συμπληγάδες πέτρες που περνούν οι γυναίκες μεγαλώνοντας. Από τη μια ο φόβος μην «παραμορφωθούν» και γίνουν ο περίγελος του περιβάλλοντός τους και από την άλλη η πίεση πως όποια αφήσει ανενόχλητο τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του «έχει παραιτηθεί» και «κακογέρασε».

Είναι μια lose-lose κατάσταση, την οποία οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ονομάζουν «Το παράδοξο της αισθητικής χειρουργικής», ήτοι το φαινόμενο κατά το οποίο οι σύγχρονες γυναίκες ενθαρρύνονται να υποβληθούν σε αισθητικές επεμβάσεις, αλλά καταδικάζονται αν όντως τις κάνουν. Παράλληλα, η καθομιλουμένη για την ομορφιά γίνεται ολοένα πιο δυστοπική. Μιλάμε για «διόρθωση» ατελειών λες και κάτι πήγε λάθος και μεγαλώσαμε και για «θεραπείες» αντιγήρανσης, υπονοώντας πως η γήρανση είναι αρρώστια που επιδέχεται θεραπείας και όχι φυσικό επακόλουθο για τις τυχερές που θα ζήσουν αρκετά ώστε να γεράσουν.

Εχω ένα μυστικό

Οταν η Κριστίνα Αγκιλέρα, που στα 44 της μοιάζει οπτικά περισσότερο στον 20χρονο εαυτό της απ’ όσο έμοιαζε όταν ήταν 40, ερωτήθηκε για τις επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, απάντησε πως δεν χρωστάει καμία εξήγηση σε κανέναν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται παρέα με τις μη ανιχνεύσιμες επεμβάσεις. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια βλέποντας μια γυναίκα με ατσαλάκωτο δέρμα, τονισμένα μήλα και ζουμερά χείλη ήξερες, πάνω κάτω, ποιες μεθόδους είχε ακολουθήσει.

Πλέον περνάμε σε μια νέα φάση όπου η μέση 60χρονη ίσως να πιστεύει πως η Ντέμι Μουρ έχει απλώς καλύτερα γονίδια. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας τονίζουν πως είναι θετικό να υπάρχει διαφάνεια και οι γυναίκες που υποβάλλονται σε πλαστικές επεμβάσεις να μιλούν χωρίς ντροπή γι’ αυτό, ούτως ώστε οι υπόλοιπες να ξέρουν πως αυτό το αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται με 8 ώρες ύπνου και 2 λίτρα νερού!

Ακριβό σπορ

Το βασικότερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι ότι δεν γνωρίζουμε τις τεχνικές που αυτές οι celebrities ακολουθούν (η Εστα Πλακοκέφαλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη σελίδα Βeauty Insiders), αλλά ότι -τουλάχιστον προς το παρόν- πρόσβαση σε αυτές έχει μια μικρή ελίτ γυναικών. Ακόμη κι αν ο μέσος γιατρός αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να κατευθύνει την πελάτισσά του σε ένα τέτοιο διακριτικό αποτέλεσμα, και πάλι το κόστος παραμένει απαγορευτικό.

Διαβάζοντας αναλύσεις για τις πρωτοποριακές μεθόδους που εικάζεται πως εφαρμόστηκαν στις προαναφερθείσες, το αντίτιμό τους ήταν πενταψήφιο, σε κάποιες περιπτώσεις και εξαψήφιο. Είναι πάντα διασκεδαστικά τα memes που δείχνουν διάσημες πριν και μετά τις πλαστικές επεμβάσεις με λεζάντα «Δεν είσαι άσχημη, είσαι απλώς φτωχή», αλλά πίσω από αυτό το χιούμορ κρύβεται η διαχρονική σύνδεση μεταξύ προτύπων ομορφιάς και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Το ζήτημα είναι βαθιά ταξικό.

Κάποτε η ηλιοκαμένη επιδερμίδα ήταν passé διότι η εργατική τάξη μάζευε ελιές στο λιοπύρι και η υψηλή κοινωνία κρατούσε ομπρέλες για να μην τη δει το φως, αλλά έγινε απολύτως της μόδας όταν η εργατική τάξη κλείστηκε στα γραφεία και χρόνο για ηλιοθεραπεία είχαν λίγες και εκλεκτές. Ομοίως, οι αναγεννησιακές καλλονές είχαν χρήματα για να τρώνε και κανέναν λόγο να κουράζονται και να καίνε λίπος, αλλά με την έλευση του junk food ψηλά στην ιεραρχία πέρασαν εκείνες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν στους εαυτούς τους ψάρι, βιολογικά λαχανικά, συνδρομή στο γυμναστήριο ή -προσφάτως- Ozempic.

Σήμερα η νέα επίδειξη πολυτέλειας είναι ένα πρόσωπο φρέσκο, που δεν χαλαρώνει, δεν ζαρώνει, δεν γερνάει, έχει πρόσβαση στο crème de la crème των αισθητικών επεμβάσεων, οι οποίες διακρίνονται από τις προηγούμενες ακριβώς επειδή είναι δυσδιάκριτες.

Και όσο οι Χολιγουντιανές σταρ τρέχουν να αφαιρέσουν τα παλιά fillers τους («Ευτυχώς, κατάφερα να αντιστρέψω τα περισσότερα από αυτά», δήλωσε πρόσφατα η Κόρτνεϊ Κοξ), η μέση Ελληνίδα ενθαρρύνεται να βάλει λίγο ακόμα υαλουρονικό στα χείλη της στο οδοντιατρείο της γειτονιάς της.

Ισως αυτές οι νέες, μη ανιχνεύσιμες τεχνικές, που χαρίζουν νεανικότητα και φυσικό αποτέλεσμα, μακριά από τις υπερβολές του παρελθόντος, να είναι κάποτε προσιτές σε όλες όσες τις επιθυμούν. Ισως σε μερικά χρόνια να κοιτάζουμε φωτογραφίες γυναικών από τις δεκαετίες 2000-2020 και να μονολογούμε «μα καλά, πόσο πίσω ήταν τότε η επιστήμη; Ηταν όλες τους αγνώριστες!». Για την ώρα, όμως, το νέο πρόσωπο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε μια κλειστή κάστα από αναγνωρίσιμα (#διπλής) πρόσωπα.