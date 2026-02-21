Άντριου Γουίντσορ: Συνεχίζονται οι έρευνες σε βάρος του αδερφού του Βρετανού βασιλιά για την υπόθεση Έπσταϊν

O Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, αδελφός του βασιλιά και όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ενδεχομένως να αφήσει αποτύπωμα στην βρετανική ιστορία ως η τρίτη περίπτωση από το 1936 που προκαλεί ανατροπή στη σειρά διαδοχής του στέμματος. Ο Άντριου συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αδικοπραγία σε σχέση με τον υπόθεση Έπσταϊν, ωστόσο η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής νομοθεσίας για την απομάκρυνση του.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και το SNP είναι μεταξύ εκείνων που πιέζουν για πράξη του Κοινοβουλίου που θα απομακρύνει τον πρώην πρίγκιπα από τη σειρά διαδοχής, ενώ βουλευτές των Εργατικών που έχουν ασκήσει κριτική στη μοναρχία δηλώνουν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι η κίνηση ήταν απαραίτητη, εν μέρει επειδή είναι «απίθανο ο πρώην Δούκας του Γιορκ να πλησιάσει ποτέ τον θρόνο».

΄Ηδη, έχουν αφαιρεθεί οι τίτλοι για τον αδελφό του βασιλιά, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του «πρίγκιπα», τον περασμένο Οκτώβριο, εν μέσω πιέσεων για τους δεσμούς του με τον παιδεραστήΤζέφρι Έπσταϊν.

Η τελευταία φορά που η σειρά διαδοχής άλλαξε με πράξη του Κοινοβουλίου ήταν το 2013, όταν ο νόμος περί διαδοχής του στέμματος αποκατέστησε άτομα που είχαν αποκλειστεί λόγω γάμου με Καθολικό.

Η τελευταία φορά που κάποιος απομακρύνθηκε από τη σειρά διαδοχής με πράξη του Κοινοβουλίου ήταν το 1936, όταν ο πρώην Εδουάρδος Η΄ και οι απόγονοί τουαπομακρύνθηκαν λόγω της παραίτησής του.

Ο υπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ δήλωσε πάντως ότι η απομάκρυνση πρέπει να γίνει», ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας.

Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας 11 ώρες μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο ίδιος αρνείται επανειλημμένα και κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση.

Την Παρασκευή, περιπολικά εθεάθησα στο Royal Lodge, το ακίνητο των 30 δωματίων στοΓουίνδσορ όπου ο Άντριου έζησε για πολλά χρόνια. Η βρετανική αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Άντριου ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011, με αρμοδιότητα την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό.

Εργαζόταν χωρίς μισθό στην Υπηρεσία Εμπορίου και Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKTI), έναν κυβερνητικό φορέα που υπαγόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων.

Ο ρόλος αυτός οδήγησε τον πρώην πρίγκιπα σε ταξίδια με πληρωμένα έξοδα σε όλο τον κόσμο, απολαμβάνοντας προνομιακή πρόσβαση σε ανώτερες κυβερνητικές και επιχειρηματικές επαφές, προτού παραιτηθεί το 2011 μετά την κριτική για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Πηγή: BBC