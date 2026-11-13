Αντόνιο Κόστα: Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της ομάδας διαπραγματεύσεων για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε: «Σήμερα οι Ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ομάδα για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη στην Ουκρανία αποτελείται από τους θεσμούς της ΕΕ και την Ε5 της Συμμαχίας των Προθύμων – Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αρχές μας και οι θέσεις μας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις παραμένουν ευρέως γνωστές.

Και η ευρωπαϊκή μας ομάδα θα συνεχίσει να δρα σε πλήρη ενότητα και σε στενή συντονισμό με όλα τα Κράτη Μέλη».