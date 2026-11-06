Αντίθετος ο ΣΕΤΕ στην αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων στο 1% – Τι υποστηρίζει

Την αντίθεσή του στην εξαγγελθείσα αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων στο 1% εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) , προειδοποιώντας ότι μια νέα επιβάρυνση θα ενισχύσει το ήδη αυξημένο κόστος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι η σχεδιαζόμενη αύξηση δεν δικαιολογείται, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δυνατότητα αύξησης του τέλους έως το 0,75%, που προβλέφθηκε με τον νόμο 5143/2024.

Παράλληλα, αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η χρηματοδότησή της δεν μπορεί να βασίζεται στη συνεχή επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων στα τουριστικά καταλύματα.

Στα 770 εκατ. ευρώ εκτιμώνται τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας

Ο ΣΕΤΕ επικαλείται τα αυξημένα έσοδα από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, τα οποία ανήλθαν στα 588 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 134 εκατ. ευρώ το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως τον Μάιο του 2026 και με βάση τον καταγραφόμενο ρυθμό αύξησης 31%, ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα προσεγγίσουν τα 770 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Όπως υπογραμμίζει, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και στη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες των τουριστικών προορισμών, πριν αποφασιστούν νέες επιβαρύνσεις.

Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού

Ο ΣΕΤΕ αναφέρεται επίσης σε μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ επτά ανταγωνιστικών μεσογειακών χωρών ως προς τη φορολογική ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων.

Όπως σημειώνει, οι υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και το μη μισθολογικό κόστος επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Επισημαίνει ακόμη ότι το τέλος παρεπιδημούντων υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν αυτές εμφανίζουν κέρδη.

Ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των υφιστάμενων τελών και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μορφών τουριστικής διαμονής.