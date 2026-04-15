Αντίστροφη μέτρηση για τον Κοινωνικό Τουρισμό: Σε ισχύ από 1η Μαΐου – Τι αλλάζει φέτος

Ένα μήνα νωρίτερα από ότι συνήθως, δηλαδή από την 1η Μαΐου θατεθεί σε ισχύ το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, για την περίοδο 2026 – 2027.

Το πρόγραμμα αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους οι οποίοι θα μπορέσουν να λάβουν voucher, από 200 έως 600 ευρώ για να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη τη χώρα, ενώ ανάλογα με τον προορισμό που θα διαλέξουν δικαιούνται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Ωστόσο, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις σχετικές επιταγές στα τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, αλλά και για την αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Τι αλλάζει φέτος

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος εισάγονται σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια προτεραιότητας, καθώς:

Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία,

Οι παροχές καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις φυσικές μητέρες, αλλά και τις θετές μητέρες, τις μητέρες μέσω παρένθετης κύησης, καθώς και τις ανάδοχες μητέρες.

Το πρόγραμμα δίνει και επιπλέον οικονομικά κίνητρα σε συγκεκριμένες περιόδους. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπου η ζήτηση είναι αυξημένη.

Σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια και ο Έβρος, η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο το έτος, ενισχύοντας σταθερά την τουριστική δραστηριότητα.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται ως εξής:

Voucher 200 ευρώ: Όταν το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου είναι έως 15.000 ευρώ, το οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο (Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, καθώς το ποσό μπορεί να ανέβει στα 2.000 ευρώ).

Voucher 300 ευρώ: Για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ : Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ), με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ (μόνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Voucher 600 ευρώ: Για ΑμεΑ με βαριά αναπηρία, με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. (μόνο με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω).

Το ποσό που πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα ορίζεται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και με βάση την οικογενειακή κατάσταση.