Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ανθρώπων πίσω στη Σελήνη – Η ημερομηνία κλειδί για τη NASA

Η NASA έχει βάλει σαν στόχο την 7η Μαρτίου να εκτοξεύσει ένα πλήρωμα γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, σε αυτό που θα είναι το πιο μακρινό ταξίδι της ανθρωπότητας στο διάστημα.

Η αποστολή Artemis II θα οδηγήσει τέσσερις αστροναύτες να ξεκινήσουν ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και πίσω στη Γη, ανοίγοντας το δρόμο για μια μελλοντική σεληνιακή προσγείωση.

Η NASA όρισε την ημερομηνία εκτόξευσης μετά από μια επιτυχημένη «πρόβα». Πρόκειται για μια κρίσιμη δοκιμή πριν από την εκτόξευση όπου ο πύραυλος γεμίζει με καύσιμο και ακολουθεί την αντίστροφη μέτρηση.

Αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis για μια δοκιμαστική πτήση στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.