Αντιστάθμισμα στις καταστροφές του «Daniel» με 2.180 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλία

Στην επιτάχυνση της ενεργοποίησης προγράμματος απασχόλησης για 2.180 ανέργους στη Θεσσαλία εστιάστηκε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, στελεχών της ΔΥΠΑ και κυβερνητικών παραγόντων.

Η συνάντηση, στην έδρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρουσία και του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, επικεντρώθηκε στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης στους ΟΤΑ της Θεσσαλίας, το οποίο σχεδιάστηκε ως απάντηση στις επιπτώσεις της θεομηνίας «Daniel». Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση περίπου 2.180 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ μηνών, σε Δήμους και στην Περιφέρεια.

Η χρηματοδότηση, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, προέρχεται από το ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», με στόχο την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι θέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, έργα αποκατάστασης υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ενίσχυση δημοτικών υπηρεσιών και δράσεις κοινωνικής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε ως προτεραιότητα η άμεση έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι «συνεχίζονται οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τη στήριξη της Θεσσαλίας και των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία “Daniel”», επισημαίνοντας πως «πρόκειται για μία δράση που βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης και δημοσίευσης της πρόσκλησης, με στόχο να έχει άμεση θετική συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες». Όπως πρόσθεσε, «υπογραμμίσαμε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν», σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.