Αντισημιτικά συνθήματα στο Εβραϊκό νεκροταφείο Βόλου – Η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ

Στον βανδαλισμό του Εβραϊκού νεκροταφείου στον Βόλο προχώρησαν ακροδεξιοί, ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά), ξημερώματα της τρίτης μέρας του Πάσχα, γράφοντας αντισημιτικά συνθήματα και δημιουργώντας αποτρόπαιες εικόνες.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει με τις αποτρόπαια ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την «χυδαία» και επικίνδυνη για τη κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές αρχές και η κοινωνία του Βόλου θα σταθούν απέναντι σε τέτοιες πράξεις, προστατεύοντας τις αξίες της δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης τις διωκτικές αρχές να κινηθούν άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, καθώς και για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ:

Ανήμερα της Ημέρας Πένθους και Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά) διάλεξαν οι νοσταλγοί του σκοταδισμού να βεβηλώσουν το εβραϊκό νεκροταφείο του Βόλου με επαίσχυντα και απειλητικά μηνύματα που στόχο έχουν να διεγείρουν το μίσος εναντίον των Εβραίων για μία ακόμα φορά.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις χυδαίες ενέργειες. Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτεία, η Εκκλησία, οι τοπικές Αρχές και η κοινωνία του Βόλου δεν θα επιτρέψουν να παραβιαστούν οι αξίες της Δημοκρατίας, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. Δεν θα επιτρέψουν στο μίσος και τον φανατισμό να πλήξουν την ευημερία και την αρμονική συμβίωση όλων των πολιτών του Βόλου, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή θρησκεύματος.

Καλούμε τις διωκτικές Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψη των υπευθύνων του βανδαλισμού και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.