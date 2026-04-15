Αντιπροσωπεία του Πακιστάν στο Ιράν με μήνυμα από τις ΗΠΑ για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών

Ο στρατάρχης του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό ενδιάμεσο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν , έφτασε στην Τεχεράνη ως επικεφαλής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim του Ιράν.

Η αντιπροσωπεία του Μουνίρ, η οποία μεταφέρει μήνυμα από την Ουάσινγκτον, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και θα συζητήσουν «θέματα που σχετίζονται με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB, επικαλούμενο πακιστανικές πηγές.

Η αναφερόμενη συνάντησή τους σύμφωνα με το CNNi έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης διπλωματικής ώθησης για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά την αποτυχία των συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία.

Χθες, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι «κάτι» θα συμβεί «τις επόμενες δύο ημέρες» στην Ισλαμαμπάντ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας, λέγοντας σε δημοσιογράφο της New York Post που βρισκόταν εκεί να παραμείνει στην πόλη.

Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

WSJ: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν κατ’ αρχήν να συναντηθούν, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν κατ’ αρχήν να συναντηθούν, αλλά δεν έχουν αποφασίσει για ημερομηνία ή τόπο συνάντησης, μετά την ολοκλήρωση χωρίς συμφωνία των μαραθώνιων ειρηνευτικών συνομιλιών στην Ισλαμαμπάντ, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι περιφερειακοί μεσολαβητές πιέζουν για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και για τη διευθέτηση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, αλλά η πρόοδος είναι αργή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.