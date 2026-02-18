Αντιπροσωπεία οδηγών ταξί στα γραφεία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί «Ο Ερμής», η οποία του επέδωσε ψήφισμα σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι ανησυχίες του κλάδου, με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί να τονίζουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία τους. Ο κ. Ιωακείμοβιτς δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα στα αρμόδια όργανα και να συμβάλει στην αναζήτηση βελτιώσεων, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο μέσα από ουσιαστικό διάλογο.