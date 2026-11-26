Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στην Τουρκία άφησε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, τοποθετούμενος τόσο για τον χρόνο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών όσο και για την υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Γιλμάζ διευκρίνισε ότι ο βασικός εκλογικός ορίζοντας παραμένει το 2028, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται μια περιορισμένη χρονική μετατόπιση της αναμέτρησης.

«Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2028. Υπάρχει συζήτηση για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έναν ή δύο μήνες νωρίτερα. Θα μπορούσαν να επισπευσθούν κάπως», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας, ο Γιλμάζ γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί κοινή γραμμή μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Όπως επισήμανε, οι κυβερνητικοί εταίροι τάσσονται υπέρ μιας νέας υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας συμφωνήσει ως προς το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τη συμμαχία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.