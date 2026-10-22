Αντιπρόεδρος Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης για τουρκολιβυκό: Η Ελλάδα απαιτεί περισσότερα από όσα δικαιούται

Την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης υπερασπίστηκε ο αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της χώρας, Μούσα αλ Κόνι, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απολύτως ορθή και επίκαιρη». Παράλληλα, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι προβάλλει υπερβολικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, που αναδημσιεύουν τα αραβικά ΜΜΕ, ο Λίβυος αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία με την Τουρκία στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις καθιερωμένες πρακτικές.

«Εμείς δεν θελήσαμε ποτέ να σφετεριστούμε τα δικαιώματα κανενός. Διεκδικήσαμε μόνο τα δικά μας δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται από διεθνείς συμφωνίες και καθιερωμένες πρακτικές. Επομένως, αυτή η απόφαση της Βουλής ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε.

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»

Σχολιάζοντας τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αντιδράσεις, ο Αλ Κόνι επιχείρησε να παρουσιάσει τη διαφωνία Αθήνας και Τρίπολης ως διαχρονική, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές αξιώσεις είχαν εμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας ακόμη και επί Καντάφι.

«Από την εποχή του Καντάφι δεν καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ζητούσε μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που της αναλογούσε και εμπόδιζε τη συμφωνία. Ωστόσο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο και σαφές μερίδιο για όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Λιβύης, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας», ανέφερε.

Επανερχόμενος στις ελληνικές διεκδικήσεις, επέμεινε ότι η Λιβύη υπερασπίζεται αποκλειστικά όσα θεωρεί νόμιμα δικαιώματά της.

«Η αντίδραση της Ελλάδας είναι φυσιολογική, επειδή ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, ενώ εκείνοι απαιτούν περισσότερα από όσα τους αναλογούν. Ήμασταν αποφασισμένοι σε αυτό το ζήτημα ακόμη και πριν από το 2011. Πόσο μάλλον σήμερα, που είναι απολύτως φυσικό η Λιβύη να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της».

Για τη στάση των Βρυξελλών, αναγνώρισε ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Αθήνα είναι αναμενόμενη, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υποκαθιστά τους διεθνείς κανόνες.

«Είναι φυσικό η ΕΕ να συμπαραστέκεται σε ένα από τα κράτη-μέλη της, την Ελλάδα. Πρόκειται για φυσιολογική αλληλεγγύη. Ωστόσο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της. Η Ελλάδα δεν πρέπει να αντλεί θάρρος από την ΕΕ, αλλά να προσφεύγει στους καθιερωμένους κανόνες».

Ο αντιπρόεδρος του λιβυκού Προεδρικού Συμβουλίου προχώρησε ακόμη περισσότερο, καλώντας την Αθήνα να προσφύγει σε διεθνή διαιτησία και αποδίδοντας την απροθυμία της, όπως ισχυρίστηκε, στην έλλειψη νομικής βάσης των διεκδικήσεών της.

«Αν η Ελλάδα έχει κάποιο δικαίωμα, ας προσφύγει στη διεθνή διαιτησία. Αλλά δεν το θέλει, επειδή γνωρίζει ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Λίβυοι κατανοούν τη σημασία αυτής της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, επειδή διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα θαλάσσια σύνορά τους», ανέφερε.

«Λυπηρό ότι η Ελλάδα επιχειρεί να στηριχθεί στην ισχύ της ΕΕ»

Κλιμακώνοντας τη ρητορική του, ο Αλ Κόνι επέκρινε τις ελληνικές τοποθετήσεις μετά την επικύρωση του μνημονίου, κατηγορώντας την Αθήνα ότι επιδιώκει να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή ισχύ απέναντι στη Λιβύη και την Τουρκία.

«Είναι λυπηρό, πραγματικά λυπηρό. Όπως είπα, είναι λυπηρό ότι η Ελλάδα επιχειρεί να στηριχθεί στην ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ πρέπει να εμποδίζει τα κράτη-μέλη της να παραβιάζουν τα σύνορα άλλων χωρών και να επιχειρούν να επιδείξουν ισχύ απέναντι στην Τουρκία, τη Λιβύη ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, επικαλούμενα τη στήριξή της», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση εάν δεν αναγνωρίσει, όπως υποστήριξε, το ισχύον πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και πρακτικών.

«Είμαστε γείτονες στη Μεσόγειο. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες και αποδεκτές πρακτικές για τα θαλάσσια σύνορα. Επομένως, όλα αυτά είναι περιττά, γιατί στο τέλος εκείνη θα είναι που θα χάσει. Συνεπώς, πρέπει να συμμορφωθεί με το δίκαιο και να σεβαστεί αυτή τη συμφωνία που υπέγραψαν οι λαοί της Λιβύης και της Τουρκίας», υποστήριξε.