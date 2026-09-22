της Βαρβάρας Ζούκα

Από τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης έχουν περάσει, ανά τα χρόνια, αντιπολιτεύσεις κάθε είδους. Σκληρές και ηπιότερες. Παραγωγικές και λιγότερο δημιουργικές. Αντιπολιτεύσεις που συγκρούστηκαν μετωπικά με τις διοικήσεις, που άσκησαν εξαντλητικό έλεγχο, που ανέδειξαν λάθη και παραλείψεις και άλλες που συνομίλησαν, συναίνεσαν ή και συνεργάστηκαν με τις δημοτικές αρχές.

Κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, όμως, καθιερώνεται μια πρωτοφανής εκδοχή: η αντιπολίτευση… διά της απουσίας.

Η εικόνα στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης επαναλαμβάνεται με συχνότητα που προβληματίζει. Έδρανα άδεια. Επικεφαλής συγκεκριμένων παρατάξεων απόντες ή στην καλύτερη περίπτωση παρόντες ίσα – ίσα για όσο χρειάζεται, ώστε να διαβάσουν μια έτοιμη δήλωση και να αποχωρήσουν λίγο αργότερα, χωρίς καν να περιμένουν την απάντηση σε όσα οι ίδιοι έθεσαν.

Δεν μιλάμε ασφαλώς για μεμονωμένες, δικαιολογημένες απουσίες. Όλοι έχουν το δικαίωμα κάποια στιγμή να απουσιάσουν. Μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Για μια εδραιωμένη πλέον πρακτική, που συνιστά ευθεία απαξίωση του θεσμού, αλλά και έλλειψη σεβασμού απέναντι στη λαϊκή ετυμηγορία.

Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κορυφαίο συλλογικό και δημοκρατικό όργανο του δήμου. Ο χώρος όπου η διοίκηση οφείλει να λογοδοτεί και η αντιπολίτευση οφείλει να ελέγχει. Όμως, για να λειτουργήσει αυτή η δημοκρατική διαδικασία, υπάρχει μια θεμελιώδεις προϋπόθεση: να είσαι παρών.

Να είσαι εκεί, για να μιλήσεις, αλλά και για να ακούσεις. Να θέσεις ερωτήματα, αλλά και να περιμένεις απαντήσεις. Να ασκήσεις κριτική, αλλά και να ακούσεις τον αντίλογο. Να καταψηφίσεις, να επιμείνεις, να πιέσεις, να αποκαλύψεις μια αστοχία, να προτείνεις κάτι καλύτερο.

Και η απαίτηση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, όταν πρόκειται για τη μείζονα αντιπολίτευση και για επικεφαλής παρατάξεων που διεκδίκησαν την ευθύνη να διοικήσουν τη Θεσσαλονίκη.

Η αντιπολίτευση δεν είναι πάρεργο. Είναι η εντολή που τους έδωσαν οι πολίτες. Και ο ρόλος αυτός απαιτεί παρουσία, δουλειά, έλεγχο, επιχειρήματα και, ναι, μερικές φορές την υπομονή να μείνεις στην αίθουσα για ώρες.

Ευτυχώς και στην παρούσα θητεία του δημοτικού συμβουλίου υπάρχουν αιρετοί και μικρότερες παρατάξεις που τιμούν τον θεσμικό τους ρόλο και την αποστολή τους στο ακέραιο. Είναι εκεί. Ρωτούν, τοποθετούνται, ψηφίζουν, συγκρούονται, επιμένουν.

Και εδώ κρύβεται μια παγίδα. Υπάρχει η εύκολη ανάγνωση ότι μια αντιπολίτευση που είναι συστηματικά απούσα ισχυροποιεί τη διοίκηση. Μπορεί, πράγματι, να κάνει το έργο της διοίκησης ευκολότερο. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν το κάνει καλύτερο.

Κάθε δημοτική αρχή χρειάζεται απέναντί της σοβαρό και επίμονο έλεγχο. Χρειάζεται δύσκολες ερωτήσεις και επιχειρήματα που να την υποχρεώνουν να τεκμηριώνει τις επιλογές της. Χρειάζεται κριτική που να αποκαλύπτει αδυναμίες και, όταν χρειάζεται, να την υποχρεώνει σε διορθωτικές κινήσεις, σε αλλαγή πορείας, σε αναπροσαρμογή πολιτικών.

Για αυτό και από την απουσία της αντιπολίτευσης δεν χάνει μόνο η ίδια η αντιπολίτευση. Χάνει η διοίκηση. Και, τελικά, χάνουν ο δήμος και η ίδια η πόλη.

Και όλα αυτά επειδή κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο κάποιοι έχουν επιλέξει έναν παράδοξο τρόπο, για να ασκήσουν τον θεσμικό ρόλο που τους ανέθεσαν οι πολίτες: να λάμπουν διά της απουσίας τους.